Trahadornan disgusta na Arubus a tene walkout di 2 ora

The content originally appeared on: Diario

Diripiente gerencia a pidi pa pospone nan protesta



Cada biaha Arubus ta bisa empleadonan cu no tin placa

Gobierno a pone 10.6 miyon pa Arubus pero a haya djis 5 miyon

ORANJESTAD (AAN): Cu sosten di nan Sindicato, riba Diabierna merdia e trahadornan di Arubus na nan sede principal na Wayaca, a sali pafo bay para dilanti e entrada di garage. Cu e walkout aki nan a reuni pafo pa un reunion.

Na e ocasion aki, Magaly Brito di Sindicato SEPPA a presenta mesora pa asina consulta cu e empleadonan disgusta cu a walkout. SEPPA a splica e empleadonan, cu nan a ricibi di gerencia cu e peticion pa nan no protesta Diabierna 10 di November, y pa por fabor pospone esaki cu 1 siman.

Esaki a wordo pidi, mirando e hecho cu Sindicato a caba di haya invitacion pa Diamars venidero nan por reuni cu Ministro Ursell Arends riba e tema delicado aki. Mesora SEPPA a pone tur Shopsteward di Arubus na altura di e carta, y pesey a core tene e walkout pa haci un consulta urgente.

Nada contento cu carta: E feedback cu SEPPA a ricibi di empleadonan ta cu absolutamente nan no ta contento cu e carta aki di gerencia pa ‘pospone protesta’. Nan ta considera e carta aki simplemente un tactica “pa gana tempo”.

Nan ta cuestiona, ta kico lo cambia riba Diamars venidero despues di reunion cu Ministro, y ora cu e fecha di Diabierna 17 November yega.

“Si nan tabata serio den nan intento pa para e accion aki, y e argumentonan cu nan ta usa pa cu servicio publico, nos ta compronde… pero di otro banda e trahadornan tin derecho,” Magaly Brito a declara.

Na su opinion, si acaso esey tabata e intencion, a lo menos gerencia por a bin cu un proposicion na mesa riba e tema di schalering aki, pa asina e trahadornan por a evalua e proposicion, y dicidi si nan ta dispuesto pa warda of no.

Gerencia avisa di antemano: Trahadornan a keda nada contento cu e carta di ultimo ora aki, pasobra Sindicato a enfatisa cu no ta di awor a informa Arubus y Minister di e protesta cu nan tin planea aki debi na e falta di cumplimento cu e clase trahador.

“Tur esaki ta bay back na un reunion cu nos tabatin dia 16 di October na unda den e reunion aki tabatin diferente aspectonan cu a bin dilanti, incluyendo con atrobe nan ta yega y bisando cu trahadornan ta luchando pa futuro salarial, pero Arubus no tin placa,” Brito a bisa.

El a sigui: “Pero Arubus no ta cuantifica, ni bisa cu “no tin placa pa kico”, y ya cu nan ta luchando pa un futuro salarial y a keda palabra cu di parti di Raad a pidi pa un compania independiente bin cu un proposicion na mesa cu ta trece nan mas cerca di otro, nos no a haya e resultado ey, pues Sindicato ni trahadornan no sa “ta di ki placa ta papiando”.”

Otro tema ta cu entre Gobierno y Arubus ainda no por a keda cla cu e famoso S.L.A. cu ta e ‘acuerdo entre compania y gobierno di e servicio duna na comunidad na prijs special’, y cuanto pais Aruba tin cu paga pa e servicio y minister na subsidio.

Pakico ta tardando: Hecho cu e acuerdo ey no ta existi ainda, Sindicato no ta compronde ta pakico ta tardando, y awor a cuminsa mustra cu trahadornan no por warda mas. E ta un excusa cu compania ta usando desde aña pasa caba.

Ora bo mira e presupuesto cu Gobierno ta traha, ta earmark e suma di 10.6 miyon Florin presupuesta pa Arubus. Pero ora di reuni cu Ministro y Raad van Bestuur, ta bin tende cu apenas 5 miyon Florin Arubus a ricibi.

SEPPA kier sa, kico a pasa cu e resto cu ta 5.6 miyon Florin? Ki tempo Arubus lo bay haya esaki. Magaly Brito a bisa cu teoreticamente, ni 10.6 miyon Florin lo no yega, pasobra tin di corda cu Arubus no tin solamente compania di transporte, sino ta maneha e compania di Aruparking y di Arutram, pues tur esakinan “ta come” for di e 10.6 miyon cu Arubus tin di haya.

E storia di gerencia cu placa no ta yega pa paga salario, tin e empleadonan preocupa. Si no ta duna e subsidio corectamente, dificilmente por bay den discusion cu e compania pa cualkier adelanto pa e trahadornan, net awor cu costo di bida ta dal duro. E ta crea cu tur luna tin inseguridad cerca e trahadornan.

Diripiente a corda riba nan: Sindicato ta cuestiona, di con gerencia ta warda te ora cu e trahadornan sali afo y mustra nan malcontento y e ora ta corda riba nan y esaki no ta e manera pa trata e trahadornan. Siendo cu net awor ta papiando cu Gobierno di Aruba tin un surplus tambe.

For di 2017 e schalering a keda mes cos! Den pasado tabatin un acuerdo haci cu e Sindicato anterior, y awor SEPPA a sigui cu e protocol pero a bay den discusion cu e compania, y despues e pandemia di Covid-19 a bati na porta, y Arubus no a busca ningun proposicion pa e futuro salarial.

Trahadornan di Arubus ta keda para fuerte den nan sapato, y ta keda tras di exigencianan pa un salario mihor, y esaki a culmina unda gerencia aña pasa a implementa di kere loke ta bon y esaki a pone e trahadornan disgusta.

Arubus ta hopi importante pa economia di e isla keda draai, y pa e sistema escolar keda funciona tambe cu transporte di trahador y alumnona di scol. Despues di 2 ora di walkout, e empleadonan a drenta pendiente di mas desaroyo.