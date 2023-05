Trahadornan di Aeropuerto ta menazando cu accion si acaso no haya oido di gerencia

The content originally appeared on: Diario

Sindicato kier pa Aeropuerto acepta un votamento…



Mediador a yama reunion pa Diabierna entre nan dos

ORANJESTAD (AAN): E impase entre Sindicato STA y gerencia di Aeropuerto di Aruba keto bay ta sigui, y esaki principalmente ta draai rond di e escogencia di Fondo di Pensiun.

E asunto di Pensiun pa e empleadonan aki di AAA NV, ta data di aña 2010 cu e Sindicato ta bringando e asunto aki. Nan a trece dilanti un biaha mas, mirando e hecho cu e contract cu Guardian Group ta bay caduca dia 31 di December 2023.

Diego de Cuba di Sindicato STA a bisa cu nan ta riparando cu AAA NV ta hungando wega cu e asunto aki, y ta bolbe pone e disco rasca, y ta bolbe trece e mesun modus operandi cu nan a usa na 2018 caba den e asunto aki.

Riba esaki Sindicato STA ta cla y raspa den e asunto! Nan y e trahadornan no ta bay guli e pildora aki awor atrobe na 2023, y pesey tambe e lidernan Sindical a sinta hunto cu Ministro encarga cu Aeropuerto, cu ta Dangui Oduber y a reuni tambe cu Ministro Glenbert Croes den su calidad como Ministro di Labor. STA a haci esey pa informa e titularnan aki loke ta pasando precisamente.

Sindicato no por compronde pakico gerencia di AAA NV ta comportando su mes “tanto terco”, segun e sindicalista De Cuba a bisa. “Ta kico nan tin tanto di sconde, pakico tanto ponencia pa e hendenan cu ta traha na AAA bay resorta bao di Fondo di Pensiun APFA.”

Segun De Cuba, aworaki ya no tin diferencia mas, como cu empleadonan tin di paga sea 16,8% na Guardian Group, of mesun 16,8% na APFA. Pero toch Sindicato ta sinti cu tin un “pushi cera den saco” aki y no kier divulga publicamente kico ta nan dolor.

Carta pa mediador: Pa e motibo aki tambe, Sindicato STA a manda un carta pa Mediador di Gobierno, y ya caba a ricibi un contesta cu e ta haciendo tur lo posible pa partidonan por reuni riba Diabierna awor.

STA ta pensa cu si e reunion aki wordo teni Diabierna, esey lo ta hopi bon. Loke nan ta pidi ta djis simple. Segun Diego de Cuba, tur hende sa cu na Aruba, hopi hende tin miedo di expresa nan mes, miedo di sali protesta, y miedo di vocifera nan opinion, etc. Pesey kizas tin cu no kier firma y expresa nan deseo pa bay cay bao di APFA, etc. Pasobra tin miedo pa represaya, aunke esey ta ilegal. Toch ta conoci cu e ta socede.

Mihor cos cu por haci ta pa organiza un votamento (referendum), y laga tur esnan cu ta awor den e Fondo di Pensioen di Guardian Group, pa laga nan vota pa wak si nan kier keda cu e compania, of si nan kier bay over pa APFA. Si acaso resulta cu e mayoria absoluto kier bay APFA, e ora gerencia tin di habri caminda y start tramitenan pa tur bay APFA.

Pero AAA NV ta blo keda tira bloki den caminda, y pesey no por compronde kico ta e dolor di e compania manehador di Aeropuerto den e asunto aki. Siendo cu tur hende sa cu e compania aki ta uno cu ta produci ganashi, y danki Dios cu turismo a pickup hopi.

Claro cu tin di pensa riba e situacion social tambe di e empleadonan! Aworaki tin hopi hende nobo cu a drenta e compania, y ta mira cu nan futuro den APFA ta mihor sigura y e fondo ta keda na Aruba. E ta inverti hopi placa den proyectonan local mes tambe. Den proyecto di Beatrix 2030 mes, APFA tin mas di 100 miyon Florin hinca. E otro companianan di pensiun, a hinca 0,00 Florin den e proyecto.

STA tabata envolvi den e traspaso den pasado di e.o. NV Elmar, cu a pasa tur empleado pa e fondo di pensiun APFA, aunke e tabata un proceso largo tambe. Pero e obstaculonan di antes ya a desaparece y tin nada pa stroba e paso pa bay cay bao APFA.

Si Diabierna awor e reunion di STA cu AAA NV bao hala di Mediador di Gobierno bay door, e sindicato lo insisti pa organiza e votamento pa haya sa e porcentahe di empleado cu kier bay awor bao di APFA.

Sinembargo, De Cuba a bisa: “Si acaso AA NV cuminza cu su fechorianan atrobe, lo bay tin accion”.