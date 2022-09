Trahadornan den horeca spanta pa e scarcedad di turista siman pasa

The content originally appeared on: Diario

Un caida espantoso siman pasa!

ORANJESTAD (AAN): E reclamo di siman pasa no a drenta djis for di Taxistanan, pero hasta trahadornan di Restaurant y Cocktail Lounge a ripara mesora cu diripiente e “multitud” di turista no tey mas.

Un restaurant grandi cu cada anochi ta haya como 800 reservacion pa Dinner, a logra sobrevivi siman pasa cu un promedio di apenas 200 reservacion anochi. Un caida drastico, cu a hasta impulsa e acostumbrado oferta pa waiter, bartenders, y personal di cushina tuma extra-off.

Taxistanan a remarca cu diripiente den e siman di Diasabra 10 di September pa Diabierna 16 di September, e cantidad di turista disponible pa duna un viahe den nan vehiculo, a cay bastante. Rijnan largo di Taxi tabata forma dilanti Hotel y Restaurantnan, como tambe na Aeropuerto sperando di por haya un chens.

Ta conoci cu semper na comienzo di September bo ta haya e famoso ‘dip’ den turismo. Caya ta bira keto. Restaurantnan ta keda cu hopi mesa bashi.

Antes tabata busca solucion, y extra atraccion pa turistanan bin Aruba. Djis corda riba e fabuloso evento di ‘Electric Festival’ cu como 8 aña pasa tabata produci un cantidad extra di turista cu tabata bin Aruba special pa esaki. E eventonan aki sea den forma di Concierto of otro actividad, tabata yuda yena Hotel y Restaurantnan.

E biaha aki, no tabatin nada. Pesey mes algun restaurant casi a djis keda cu 2 of 3 mesa so pa sirbi henter anochi.

Diasabra cu a pasa, por a nota cu atrobe tabatin algun restaurant mas yen. Ban spera cu e siman aki e “dip” aki lo normaliza.