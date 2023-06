Trahador di construccion a bira malo y fayece na Rooi Santo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera cu DIARIO a trece dilanti, for di Diabierna merdia 12:00 pm te cu Diamars atardi 6:00 pm, un advertencia di ‘Aviso pa Calor Excesivo’ a wordo emiti pa Aruba. Hunto cu esey a bay diferente advertencia pa tur hende di edad grandi, mucha chikito, esnan cu ta sufri di presion halto, malesa di curazon, diabetes, cancer di cuero, y

tambe atletanan a wordo avisa pa tene cuidao.

Hendenan cu ta sufri di presion halto tin di tene cuenta, cu algun remedi ta prohibi e pashent di keda hopi den solo, como cu e remedi ta reacciona cu rayonan UV (Ultraviolet).

E pronostico ta cu den dia, e temperatura lo por “sinti comosifuera” ta 40º Celsius y te hasta 45º Celsius.

Departamento Meteorologico Aruba (DMA) a emiti e advertencia aki pa e tempo di calor excesivo cu ta wordo spera e fin di siman aki, y parti di otro siman.

Un gradiente di presion abao causa pa un disturbio den diferente nivel di atmosfera lo produci un biento zwak di direccionnan varia. E caracteristica aki lo dura pa algun dia te na ora e disturbio kita for di Caribe.

Temperaturanan maximo di Diabierna pa Diamars lo oscila di 34º pa 36º grado Celsius. Cu un porcentahe halto di humedad den 80 te 90% lo contribui na un indice di calor (temperatura aparente) rond di 40º te 45º grado Celsius cada dia. Esey ta loke hende conoce como “Feels like 40º C” of tambe “Feels like 45º C”.

Calor excesivo ta mata hende! Hende mester ta prepara pa e peliger cu calor excesivo ta ocasiona. mucha chikito. Hende grandi y hende cu malo di curazon ta esnan mas expone.

No bay cana den hardin of bari bo cura entre 10:00 am y 3:00 pm. Limita actividad pafo di cas solamente pa oranan trempan di mainta of ora solo baha. Si bo tin un airco, haci uso di dje. Of a lo menos habri bentana pa laga aire pasa y circula. Si bo ta pafo, busca lo mas posible mas sombra pa bo para bao di dje.

Sinembargo, e calor sofocante y solo fuerte lo a pone un trahador di construccion bira malo na un proyecto na Rooi Santo. Mesora Polis como tambe Ambulans a wordo manda. Pero n nan yegada, casi no por a haci mucho mas.

Su coleganan a bisa cu diripiente nan a mira e homber ta mustra di a bira basta malo, y diripiente a sak den otro. Asina nan a core bati alarma.

E paramediconan di Ambulans a bisa Polis cu ya no por haci nada mas, y a manda pidi Centro di Alarma pa manda un Docter eybao. Dr. Texier a presenta y constata morto di e homber Luis A. Aular, naci na estado Falcon (Venezuela) y tin 53 aña di edad.

Bureau Slachtofferhulp tambe a wordo manda eynan pa duna sosten na e coleganan di dje. Nan a bisa, cu nan sa cu e victima ta sufri di presion halto.

E victima Luis A. Aular a bay lagando su casa, y cinco yiu atras. Na famia di e fayecido, DIARIO y Cuerpo Policial ta extende su mas profundo palabra di condolencia.