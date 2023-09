Trahadonan di SABA ta ricibi ‘Rechttrekking’ e aña aki cu ta rond di 3 miyon florin

The content originally appeared on: Diario

Minister Arends ta confirma:

ORANJESTAD (AAN): No tin duda cu actualmente tin un cuenta habri cu e trahadonan di SABA y segun Minister Arends esaki lo wordo paga e aña aki. Esey ta locual e mandatario encarga cu Asuntonan di Adulto Mayor a confirma den Parlamento di Aruba dialuna, durante tratamento di e presupuesto supletorio 2023.

Pa hopi aña tin un disputa entre e tres partidonan, esta Gobierno, gerencia di SABA y trahadonan di SABA. Den pasado Gobierno a haci compromiso di lo paga e trahadonan di SABA un suma cu awe ta yega na aproximadamente 3 miyon florin. Esaki pa un asina yama “rechttrekking”. Gobierno por comproba cu e fondonan a wordo traspasa pa e doño di trabou, esta gerencia di SABA pa nan por paga e trahadonan. Pero gerencia di su banda ta bisa cu nunca a ricibi e fondonan ey. Mientrastanto e trahadonan a keda dal den bashi.

Durante tratamento di presupuesto e fraccion di AVP a pidi pa Gobierno di Aruba pasa 3 miyon florin un biaha mas, indicando cu no ta necesario investiga kico a bay robes e prome biaha. Minister Arends a splica cu esaki no ta un forma responsabel pa anda cu fondonan publico. E manera corecto pa atende cu esaki ta pa apunta partidonan independiente y laga nan confirma kico exacto a pasa cu e fondonan cu Gobierno a manda. Unabes tin claridad, por splica Parlamento ta unda e fondonan publico a bay. No menos cu tres departamento di Gobierno a confirma cu e placa a sali for di caha di Gobierno. P’esey a laga haci un stukkenonderzoek independiente y for di eynan a bira necesario instala un werkgroep independiente.

E werkgroep tambe a conclui cu mester un doorlichting di e administratie di SABA.

Minister Arends a indica cu e investigacion lo wordo haci di tur forma, aunke Parlamentario Wyatt Ras (AVP) den defensa di gerencia di SABA no ta mira necesidad pa investiga nada.

“Un werkgroep ful independiente tambe a yega na e conclusion cu mester un investigacion (doorlichting) y nan a bin cu advies pa nos haci esey. Esaki ta un paso necesario pa duna claridad den e asunto”, segun Minister Arends a splica. Sin doorlichting e disputa lo keda un bay-bin entre Gobierno di Aruba y gerencia di e fundacion.

Minister Arends a bisa cu tur colega ministernan ta na altura cu Gobierno tin un cuenta habri, pero no cu SABA, sino cu e trahadonan di SABA. Tur minister sa tambe cu unabes tin claridad Gobierno mester cumpli cu e trahadonan. Na prome luga lo purba yega na e fondonan cu tin den presupuesto, pero si esey no ta posibel Minister Arends lo pidi Parlamento aproba fondo adicional. “Si esey ta e caso mi lo conta cu e ora ey tambe lo tin sosten di Parlamento completo pa por yega na e fondonan aki pa e trahadonan, pasobra ta nan derecho esaki ta.”

Ta di lamenta cu oposicion, cu excepcion di fraccion di MAS y Parlamentario Independiente Sr. Ryçond Santos do Nascimento, a usa lenguahe inflamatorio durante e reunion di parlamento pa instiga trahadonan, bisando cu Gobierno kier “castiga” nan. Crea panico y rabia no ta yuda resolve e asunto. Tambe ta un lastima e forma con e mesun grupo den oposicion awe ta exigi pa Gobierno pasa mas fondonan publico, sin cu tin ningun tipo di claridad riba kico a sosode cu e placa cu ya a bay. E tendencia pa malgastamento no a cambia.

“Te awor aki no tin claridad, y si tin mester di fondo adicional, mi no por tira algo pa Parlamento y pidi Parlamento aproba sin base,” Minister Arends a bisa, indicando cu e la anuncia caba cu e lo bin Parlamento pa fondonan adicional si ta necesario. Pa e trahadonan e asunto mester keda resolvi e aña aki.