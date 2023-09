Traficacion di hende y prostitucion hubenil ta un realidad for di basta tempo aki na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Casonan ta sosode na Aruba y hopi no ta wordo raporta

*Hopi hoben menor di edad riba mercado di traficacion

ORANJESTAD (AAN): Recientemente, ‘Coordination Center on Human Trafficking and Migrant Smuggling Aruba’ (CMMA) a lansa un campana pa asina yuda cu e concientisacion y prevencion di e practicanan aki di trafico di hende cu ta tumando lugar den diferente forma rond mundo y Aruba no ta un excepcion.

Awendia ta masha facil mes pa un hoben cay den trampa di pedofilnan, traficadonan of explotadonan. E facilidad cu e rednan social ta ofrece ta trece cu ne cu nan ta cay den trampanan sin cu e hoben ni ta ripara mes.

Banda di esey, tin e trafico sexual cu ta wordo haci di un manera consensual (cu consentimento of aceptacion di e hoben) cu ta acepta pa participa den entre otro, e benta y ofrecimento di servicionan sexual.

Esaki ta un di e informacionnan cu DIARIO a haya indicando cu na Aruba, no for di awor, pero for di basta tempo caba, tin un mercado ‘sexual’ cu ta inclui mucha muhernan y mucha hombernan menor di edad.

For di hanchi, ya cu esaki a yega di sosode den pasado, te cu e formanan mas moderno, esta ‘online services’. E ultimo aki ta e manera mas facil awo pa accede na e mercado sexual. For di eynan, por scoge. Manera un menu ‘a la carte’.

Ta increibel pa mira con tanto mucha muher pero tambe mucha homber ta riba mercado di sex.

Recientemente, DIARIO a haya sa di algun caso caminda stranheronan ta bin Aruba, ta huur un ‘Airbnb accommodation’ y ta hiba e hobennan aki pa hospeda cu nan durante nan estadia na Aruba. Mas cu logico, no ta conoci e detaye di e servicionan, pero te hasta ta specula cu lo por tin envolvi tambe casonan di pornografia.

Esaki ta algo masha serio mes. Pasobra no ta trata di solamente trafico di hende, pero traficacion sexual, cu muchanan menor di edad.

Pesey, ta masha importante pa e mayornan ta atento riba e movecion di nan yiunan. Sa unda nan ta bay, ki ora nan ta bay cas bek, cu ken nan ta sali, cu ken nan ta chat online.

Lamentablemente por bisa cu tin un grupo basta grandi di mayornan cu ta laga nan yiunan pa nan cuenta y cu no ta worry cu loke nan yiu ta haci, menos ta worry cu nan bida ariba caya.

Awendia, social media a duna e traficantenan y e pedofilnan tur sorto di herment pa tin e hobennan mas accesibel. Tin masha hopi hende cu mal intencion y nan por acerca un mucha den un situacion sensitivo y ofrece tur sorto di cos pa nan cay den trampa.

Hopi di e hendenan aki tin ‘fake accounts’ y tin biaha e mucha ta kere cu ta trata di un otro mucha muher of mucha homber cu a pidi nan ‘amistad’ of pa ‘follow’ nan riba rednan social. Pero na otro banda tin un pedofil of un hende perverso, un traficado sexual cu ta wardando e miho momento pa e hoben cay den nan wega.

Banda di esaki, manera a menciona, tin e hobennan cu conscientemente nan sa masha bon kico nan ta haciendo. Algun di nan kisas a crece den un ambiente toxico, un famia cu hopi problema, of disfuncional, den un ambiente di abuso fisico y sexual. Of simplemente, un mucha cu a gewoon cay den trampa.

Esaki ta ‘trigger’ situacionnan caminda nan ta mas vulnerabel na e tipo di comportacionnan aki sin supervision, sin control, sin cu nan ta worry cu nada otro cu no ta nan mes birando victima, sin cu nan sa, di e sorto di situacionnan aki di prostitucion infantil/hubenil.

Pa e motibo aki, mayornan mester keda alerta, keda atento y raporta cualkier caso sospechoso. No solamente mayornan, pero cualkier ciudadano na Aruba.

Manera a menciona na cuminsamento di e articulo aki, ‘Coordination Center on Human Trafficking and Migrant Smuggling Aruba’ (CMMA) tin un campaña andando y nan tin hopi informacion valioso riba nan website www.cmmaruba.com. Eynan por conoce hopi di e peligernan y prepara hubentud con pa proteha nan mes y keda sigur online. Corda haci denuncia di casonan sospechoso, ya sea na Polis of na CMMA.