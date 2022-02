Traditionele aandacht krijgt aandacht regering – DWTonline.com

19/02/2022 10:03

President Chandrikapersad Santokhi met de stuurgroep ontwikkelingen traditionele medische systemen.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Steve Silos is voorzitter van de stuurgroep ontwikkelingen traditionele medische systemen die vrijdag is geinstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. De eerste taak van het orgaan is om de wettelijke erkenning van de Surinaamse traditionele geneeskunde voor te bereiden.

Santokhi benadrukte bij de installie dat de multiculturele

traditionele geneeskunde van Suriname “enorm rijk” is. “Rijk aan

gezamenlijke kennis en kunde, die een belangrijke intellectuele

bron is”, aldus het staatshoofd. De traditionele geneeskunde kan

volgens hem worden getransformeerd naar een volwaardige industrie,

een medisch systemenindustrie met de Surinaamse traditie als

fundament. Deze bestaat uit verschillende schakels in een lange

productieketen.

Hij noemde onder meer medicinale plantenkenners, verzamelaars

van in het oerwoud groeiende medicinale planten en plantdelen,

telers en verwerkers van medicinale planten, verpakkers,

distributeurs, apotheken en andere verkopers. Ook de traditionele

geneeskundigen, wetenschappers en alle andere directe schakels in

de productieketen hebben een cruciale rol te vervullen bij het

ontwikkelen van de industrie, onderstreepte de president.

Om te werken naar de wettelijke erkenning, zullen er

verschillende samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaan met de

bestaande dienstverleners in deze sector. Silos gaf aan dat er zal

worden samengewerkt met alle organisaties die direct of indirect

betrokken zijn bij de traditionele geneeskunde in Suriname. “Hoe

meer hersenen zich bezighouden met een onderwerp, hoe beter het

resultaat is van de gezamenlijk bedachte oplossing, in plaats van

een persoon”, benadrukte hij.

Professor Max Huisden, die lid is van de stuurgroep, sprak van

“een heel belangrijk moment” voor Suriname, “want er is veel

potentie”. “Economisch gezien kan de traditionele geneeskunde een

heel belangrijke pijler worden voor de financieel-economische

situatie van het land en het is een groene manier van

ontwikkeling.” Los van Silos en Huisden zitten Amrika Anroedh,

Andjenie Autar en Joan Ilahi in de stuurgroep. Dew Sharman,

ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, is aangesteld als

adviseur.







