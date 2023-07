Trabao grandi pa un luna largo a cuminza riba brug nobo

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Un trabao grandi di mantenimento a start na e brug nobo riba Spaans Lagoen,

y manera DIARIO a trece dilanti prome lo traha na e parti panort di e brug prome. Esaki nifica cu trafico di e via banda panort, lo wordo ‘traslada’ pa core parcialmente riba e otro via. Pero esaki ta despues di 9:00 am te cu 7:00 am e siguiente dia.

Dialuna cu vakantie a cuminza, nan a dedica tempo na e parti abao, pues e pianan di e brug, y e kabelnan di sosten pa asina combati corosion y tambe verf esaki bek di nobo. Trabaonan lo ta for di Dialuna 10 di Juli, y ta sigui te Diabierna 11 di Augustus. Pa asina ora scol habri, trafico por core normal bek riba e ruta. E trabao lo socede den 2 fase.

Prome fase lo ta ora nan ta dedica na e pia di brug banda panort. Esey nifica cu trafico di San Nicolas pa Playa, lo wordo desvia riba Green Corridor mes y pasa den e via banda pazuid. Na dos lugar a habri un “pasada” meymey di e vianan di Green Corridor, special pa esaki. Segun DOW, hasta trucknan grandi (e.o. di FEMSA) por pasa via e pasadanan special cu a wordo habri.

Alivio pa Rush Hour: E team di DOW y Contratista a reuni cu Polis, Ambulans, Arubus, y demas servicio di emergencia pa cu e desvionan aki. Rush hour ta mainta entre 7:00 am te cu 9:00 am, y den deal cu Cuerpo Policial, a dicidi cu tur mainta e 4 vianan lo keda habri. Pa 9:00 am lo cera caminda bek, y lo keda asina te cu 7:00 am di siguiente mainta. Pues hasta den vakantie, lo bay coopera cu e rush hour di mainta.