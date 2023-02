Touloulou : la personnalité des accusés au cœur du cinquième jour de procès

The content originally appeared on: News Americas Now

Wendy Noel

Aujourd’hui, deux témoins doivent être entendus en visioconférence ainsi que les accusés sur leur version des faits. • JEAN-MARC ETIFIER

Ce mardi, au cinquième jour d’audience, la cour d’assises de la Martinique s’est penchée sur la personnalité des deux accusés dans l’affaire du Touloulou, notamment sur celle de Richard Blanchard poursuivi pour tentative de meurtre sur Johan Marie Magdeleine, lui-même accusé d’avoir tué Jacquelin Pierre-Paul.

Derrière la vitre du box des accusés, une veste

négligemment posée sur les épaules, Richard Blanchard se lève, un

micro à la main. « Sur ma vie personnelle »,

commence-t-il, avant d’indiquer après une pause, « je ne sais

pas trop quoi dire. Je n’aime pas trop parler de cela ». En

parallèle, ses yeux explorent la salle d’audience comme le lui fait

d’ailleurs remarquer le président. « Je cherche mon

épouse », confie l’homme en désignant une femme installée sur

un des bancs.

Hier, en début d’après-midi, ce dernier a été

entendu par la cour d’assises de la Martinique qui se penche une

nouvelle fois, depuis mercredi dernier, sur la fusillade au

restaurant Le Touloulou qui avait fait deux morts et six blessés

dans la nuit du 12 au 13 janvier 2014. L’occasion pour celui qui

est poursuivi pour tentative de meurtre sur Johan Marie Magdeleine

-l’homme avec qui il partage le box des accusés et qui est

poursuivi pour avoir tué Jacquelin Pierre-Paul- de s’exprimer sur

son histoire et de rebondir sur les propos tenus le matin même par

l’enquêtrice de personnalité, puis le psychiatre interrogés en

visioconférence.

Une enfance violente

La première, depuis le tribunal judiciaire de

Paris, revient sur l’entretien qu’elle a mené avec Richard

Blanchard et avec ses proches en mai 2017. Elle le décrit comme un

homme « calme, posé, qui verbalise difficilement ses

ressentis ». Né en 1987, il grandit…