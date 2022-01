Toerismesector eist harde sancties tegen feestgangers

05/01/2022 10:01 – Wilfred Leeuwin

De flyer voor een feest te Moengo.

PARAMARIBO – “Wij eisen van de regering drastische maatregelen, zodat onze sector de tijd wordt gegund om er boven op te komen. Wij kunnen dit soort gedragingen niet langer accepteren en dragen.” Met deze harde woorden verwoordt Sylvia Ang, bestuurslid van de Suriname Hospitality and Tourism Association (Shata), de gevoelens van de toerismebedrijven die bij de associatie zijn aangesloten. Die zijn niet te spreken over de uitbundige feesten de afgelopen dagen, waarbij personen en instanties de coronamaatregelen hebben overtreden.

Ang: “Ego?stisch en kortzichtig om vanuit je eigen behoefte dit gebeuren te benaderen. Het is op geen enkele manier goed te praten. Wat de redenen ook mogen zijn en of de handhaving niet op de correcte wijze heeft plaatsgevonden, dit is niet te accepteren.” Zij wijst erop dat de toerismesector al bijna twee jaar enorm te lijden heeft onder de Covid-19-pandemie en door de maatregelen een ongekende economische val meemaakt.

Terwijl de sector vrijwel lam is geslagen en volgens deskundigen tot de hardst getroffen sectoren van de economie behoort, bestaat de vrees dat met dit feestgedrag zij nog langer zal moeten wachten op herstel. “De sector is nog niet bekomen van de pandemie en lijdt er nog steeds onder. Bedrijven proberen hun hoofd boven water te houden.”

Terwijl mensen die werkzaam zijn in de sector hun werk niet kunnen doen en geen inkomen hebben, zijn duizenden personen wel in aanmerking gekomen voor gratis geld tijdens zo een feest, klaagt Ang. Ze doelt hiermee op het strooien met geld tijdens een feest te Moengo. Zij vreest dat, indien de overheid hardere voorzorgsmaatregelen neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de toerismesector weer zal worden getroffen. “Wij zijn de eerste die weer dicht zullen moeten gaan, terwijl wij ons in allerlei bochten moeten wringen om verantwoord open te gaan.”

