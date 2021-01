‘Toename coronagevallen nog geen reden voor grotere bezorgdheid’

Dat er relatief veel Covid-19-besmettingen zijn geregistreerd de afgelopen dagen is geen reden voor grotere bezorgdheid. De grote aantallen positieve gevallen zijn in lijn met de verwachtingen van de regering en medische deskundigen. Dit stellen de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in afzonderlijke gesprekken met de Ware Tijd.

Brazilian President Jair Bolsonaro on Wednesday reiterated baseless allegations of U.S. election fraud and continued to back President Donald Trump, as the American leader’s supporters invaded the U.S. Capitol building.