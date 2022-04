Tjon A Joe vierde in Eindhoven Qualification Meet

10/04/2022 13:52

Terence Oosterwolde

Renzo Tjon A Joe (l) merkt progressie in zijn prestaties. In Eindhoven werd hij zondag vierde op de 50 vrij.



PARAMARIBO –

In het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven is Renzo Tjon A Joe in de A-finale van de 50 meter vrije slag als vierde geeindigd tijdens de Eindhoven Qualification Meet. De Surinamer tikte zondag aan in 22,32 seconden.

Vanuit Eindhoven zegt Tjon A Joe tegen de Ware Tijd dat

het de goede kan opgaat. “Ik had wel sneller willen gaan”, beaamt

hij, “maar in deze fase is consistentie een goed teken”. Twee tot

drie weken terug zwom hij nog 22,8. “Dus ik word steeds

sneller.”

Tjon A Joe, die in Nederland uitkomt voor De Dolfijn, had zich

zondagochtend als tweede geplaatst voor de A-finale. Hij had in de

series 22,30 seconden gezwommen en moest slechts clubgenoot Thom de

Boer (22,18) voor zich dulden.

In de finale streek Jesse Puts van HPC-De Dolfijn met de eer

door 22,12 te klokken. De Boer werd tweede in 22,17, terwijl Kenzo

Simons, teamgenoot van Puts, als derde eindigde in 22,21. Simons

kwam in Suriname uit voor De Dolfijn.

Koningsnummer

Tjon A Joe heeft zaterdag, op dag 2 van de Eindhoven

Qualification Meet, het koningsnummer gezwommen. Op de 100 meter

vrije slag ging hij als zevende over naar de finale (50,25).

In de finale werd hij zesde in 50,23 seconden. Bij het keerpunt

lag hij nog eerste in 23,05. “Ik ging op wereldniveau eruit”,

reageert hij lachend. “Maar in deze trainingsfase is er nog maar

weinig inhoud op de tweede vijftig meter. Daar gaan we de komende

maanden hard aan werken”, belooft hij.

De eerste plek was voor Stan Pijnenburg van HPC – PSV in 48,78

seconden. Tweede werd de Oostenrijker Heiko Gigler (49,19), terwijl

Puts in 49,51 als derde finishte. Simons was in de voorronde elfde

geworden in 50,63.

De Eindhoven Qualification Meet 2022, een internationale

zwemwedstrijd in een 50 meterbad, gold voor Nederlandse zwemmers

als kwalificatiewedstrijden voor de wereldkampioenschappen in

Budapest (18 juni-3 juli) en de Europese kampioenschappen in Rome

(11-21 augustus).

Trainingsmaat

Tjon A Joe prijst zich gelukkig dat hij in Nederland dagelijks

kan trainen met De Boer. “Hij is een enorm goede trainingspartner

om wat serieuze stappen mee te kunnen maken.”

De Boer is recordhouder van Nederland op de 50 meter vrije slag,

nadat hij op 3 december 2020 tijdens de Rotterdam Qualification tot

21,71 seconden kwam. In Tokio werd hij achtste (21,79) in de

Olympische finale. “Hij is een ‘beest'”, aldus Tjon A Joe.

De Surinamer participeerde op 22 maart met ‘Amsterdam Dolphins’

in de eerste finale van de Dutch Swimming League in Rotterdam. Met

een ‘hattrick’ in de Skins Race had Tjon A Joe (22,21 seconden;

22,26; 23,00) een dikke vinger in de pap in de eindzege van

Amsterdam. Tussen de ronden was er drie minuten rust.







