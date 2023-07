Tiramento di sushi afo ta coincidi cu ceramento di dump

The content originally appeared on: Diario

Marlon Croes, director di DOW ta confirma:

*KPA y BCI tin cu haci e investigacion necesario

ORANJESTAD (AAN) – Ing. Marlon Croes, director di DOW, ta asocia e sushedad di ultimo lunanan na Aruba, na e ceramento di dump. Esaki DOW a ripara for di e prome simannan di 2023, cu hopi sushi ta wordo poni banda di caminda, pasobra DOW of otro instancia ta pasa piki nan toch!

“Esey tambe nos tin cu bay traha riba dje pasobra nos tin cu educa nos hendenan. DOW tabata tin, por cierto, un reunion cu Ministerio di Asuntonan General, Ministerio di Naturaleza, Serlimar, BCI, siman pasa y nos a palabra pa busca un sinergia pa traha hunto riba dje, pero nos tin cu traha apart e parti di Techno, cu ta e trabao operacional cu ta wordo haci, cu DOW, Serlimar, cada un tin su area y BCI tin su rol y ta sostene otro den e proceso, pero esey so no ta e parti cu nos tin cu haci, nos ta haci tambe e parti di handhaving”, Croes a menciona.

Esey kiermen cu KPA y BCI tin cu haci e investigacion necesario, ora cu hende benta sushi afo, pa coregi esaki. E otro pilar ta educa nos pueblo tocante e maneho di desperdicio cu gobierno ta hiba, manera Ministerio di Naturaleza a menciona den e reunion, nan ta bay encarga cu esaki. Riba e parti operacional Serlimar, BCI y DOW lo tuma nan parti.

Marlon Croes a sigui bisa cu den e reunion aki tambe a wordo sugeri pa trece e bakinan bek den bario. E periodo por ta pa luna, cada dos of cada tres luna, locual nan mester evalua. Esaki ta minimiza e drempel cu un hende por yega dump. E ta bahe, pa e hende por tira sushi mas lihe, den e baki na luga di tire banda di caminda. “Esey ta e parti cu nos mester haci pa por tene Aruba limpi y no ta e departamentonan so, ta nos tur tin cu hacie”, Marlon Croes, director di DOW a reitera.

E potret hunto cu e articulo aki, un ciudadano di Ponton a facilita DIARIO, y wak con bon e ta ilustra con e situacion di sushi den un bario y sigur e no ta e unico. Esaki ta asina te ainda y e ta desea pa City Inspector, Serlimar of DOW pasa tira un bista riba e “mahos bista aki”.