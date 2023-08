Tips pa tin reunionnan efectivo

The content originally appeared on: Diario

Reunion mester wordo ehecuta na e momento adecua y cu e informacionnan necesario.

Cada organizacion ta diferente y nan mes por dicidi cuanto bes pa dia, siman of luna ta pone reunion y ki ora. Reunion tin diferente beneficio por ehempel, reunion ta mehora e comunicacion den e grupo, reunion por yuda soluciona diferente problema, tambe ta percura pa tur hende ta riba mesun liña y ta promove productividad. Sinembargo, locual ta importante ta, con ta ehecuta e reunion.

Kico ta importante ora di ehecuta un reunion



Ta importante pa semper informa e personal e motibo di e reunion. Si ta posibel dianan prome. Esaki ta duna nan confiansa pa nan prepara nan mes y bin cu un mentalidad pa participa si nan ta desea.

Tin un agenda. Tin un guia pabo mes unda bo ta nota bo puntonan. Esaki ta pa evita cu hende ta desvia di e puntonan di e reunion.

Percura pa tin un notulista presente of apunta pa asina e skirbi tur locual a wordo bisa. Pues e notulista ta traha un resumen di locual a wordo discuti, decision cu a ser tuma, accion cu ta bay tuma pa logra e meta desea y ken ta responsable pa realisa e meta. No lubida di pone un ‘deadline’ na e tarea. Esaki ta yuda pa ‘follow up’ puntonan cu a ser discuti y tambe si hende no tawata presente, nan lo wak esaki bek den e resumen skirbi. (Pa tur esaki por hasi uzo di un ‘excel sheet’ of un ‘word document’).

Tene cuenta pa cuminsa e reunion cu un tono positivo, pues duna credito of algo recien exitoso di e grupo. Esaki ta pa cuminsa e reunion cu un ambiente agradabel.

Puntra coleganan con leu nan ta cu nan trabounan y ta orguyoso di otro nan trabou, esaki ta duna cada miembro di e grupo mas moral y motivacion pa haci nan trabou.

Laga espacio pa pregunta. Duna confianza cu nan por puntra cualkier pregunta.

Puntra bo coleganan pa ‘feedback’, ta habri pa comentario di locual tawata bon of malo di e reunion y si ta necesario por adapta pe siguiente reunion.

Kico pa evita den reunion



Evita cu abo ta unico persona cu ta papiando, e idea ta pa tin mas hende envolvi y tur miembro ta comfortable pa duna su opinion, claro semper na un manera respetuoso. Pues intercambia informacion cu diferente departamento pa asina bo por tin mas perspectiva di bo organizacion.

No desvia. Si presenta punto cu no ta relevante, pidi e personal (nan) pa keda despues di e ‘meeting’ y asina dialoga riba esaki.

No stroba otro hende di papia. Duna cada colega e respet pa expresa nan mes, con tal cu nan no ta desvia di e topico. Si tin algo di bisa bek, skirbi’e riba un papel y ora nan caba di papia por contest’e bek.

No pasa e tempo stipula. Cuminsa na ora y caba na ora. Duna balor na tur hende nan tempo.

No lubida di planea e siguiente meeting.

Pues esaki ta un guia, pa asina cada persona cu ta encarga di tene un reunion por uza esaki pa logra un reunion mas efectivo.

Skirbi pa Gillmar Werleman

Studiante di Universidad di Aruba