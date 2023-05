Tin un andansa na Aruba cu ta causa malestar gastro-intestinal

The content originally appeared on: Diario

Departamento di Salud Publico ta alerta:

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Salud Publico DVG pa medio di e relato di prensa aki y riba informacion ricibi di dokternan di cas, kier alerta comunidad riba casonan gastrointestinal. Otro nomber pa malestar gastrointestinal ta diarea cu por bin acompaña cu sacamento.

Malestar gastro-intestinal ta wordo ocaciona pa un virus, bacteria of parasito. Transmision di e microorganismo ta sosode di hende pa hende pa medio di nos mannan. Esaki ta sosode despues cu e persona infecta bay wc y no laba su man of no laba su man suficientemente bon.

Tambe transmision por sosode na momento cu un dunador di cuido cambia un pampers of duna asistencia na un persona of mucha cu a saca y tampoco laba su man suficientemente bon cu awa y habon.

Di e forma aki e persona afecta of e dunador di cuido ta transmiti e microorganismo pa un otro superficie caminda cualkier otro persona ta pasa piki esaki y pa via di nos boca e microorganismo ta drenta un otro persona su sistema.

Na momento cu e microorganismo drenta nos sistema e por ocasiona dolor di bariga, keintura, diarea y sacamento. Den casonan extremo of serca mucha e persona por asta deshidrata debi na cantidad grandi di likido cu e ta perde door di keintura, sacamento y diarea.

Pa evita transmision di malesa gastointestinal ta importante pa pone extra atencion na nos higiena di man. Labamento di man cu awa y habon prome cu come, despues di bay wc y durante cualkier ora di dia ta yuda minimalisa e risico pa sigi transmiti e malesa. Desinfecta superficie nan cu ta wordo usa door di e persona infecta (wc, man di porta di baño, unda cu e persona por a mishi)

Na momento cu un persona tin diarea cu of tin sacamento ta importante pa:

– Evita di bay trabou of di hiba un mucha malo scol of crash.

– Vigila e persona bon pa evita deshidratacion, especialmente mucha y adulto mayor.

– Percura pa e persona/mucha bebe hopi likido, por ehempel awa, juice di appel, sopi bulllion, pedialite y mas.

– Si e persona no tin apetit pa come ta ok pero ta importante pa e bebe hopi likido.

– Vigila e persona su temperatura di curpa, si esaki subi riba 38°C

– Consulta cu dokter di cas riba cua medicamento lo ta miho pa uza.