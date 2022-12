Tin rond di 4 mil persona inscribi na HIAS Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) –Xinara Raymond, director di HIAS, un instancia cu a lanta pa proteha e refugiadonan, den un declaracion pa prensa, a duna di conoce cu nan ta cerando aña 2022 basta bon. E aña aki a pasa hopi lihe; e circumstancianan di Covid-19, aunque no ta prevalente pa 2022, por wak ainda su consecuencianan.

E ta kere cu cabamento di aña ta bin cu hopi aspecto emocional. Por wak cu den tempo di Pasco y fin di aña moralmente e persona ta sinti un tiki tristeza. Nan ta reflexiona den tur loke nan a pasa aden, loke nan a laga atras keto bay, pero tambe e dificultadnan ta keda mescos.

E necesidad pa cuminda, pa paga nan huur di vivienda, si nan ta malo nan mester di asistencia medico. Kiermen HIAS ta cerando e

aña bon, pero na mesun momento hopi conciente cu e necesidadnan tey, y nan ta pensa con nan ta bay asisti na esaki na 2023.

Xinara Raymond a menciona cu nan tin mas of menos 4 mil persona inscribi na HIAS Aruba, pero e ta kere cu e cifra aki no ta corecto, pasobra basta persona a abandona Aruba door di e situacion precario, unda cu prijs ta keda subi y nan ta trahando na un forma iregular, esey kiermen cu e pago ta iregular, y no ta algo fiho cu nan por conta cune tur fin di luna.

HIAS kier haci un actualizacion di nan datonan pa wak exactamente cuanto hende tin inscribi na HIAS. Mientras tanto e cantidad cu nan tin ta un promedio di 4 mil persona.

El a indica cu mayoria di e personanan aki ta apto pa traha; pues, nan no tin incapacidad fisico ni mental, no ta adultonan mayor ni tampoco muchanan cu tin cu bay scol.

HIAS su grupo meta ta e personanan Venezolano cu a haci peticion pa asilo, y hopi di nan actividadnan ta tuma lugar den e Centro Comunitario unda nan ta aworaki.

Xinara a bisa cu nan kier ta mas afo. Nan kiermen cu esaki, mas publicidad. HIAS ta hopi activo den rednan social y facebook pero si e informacion aki no ta yega na e pueblo, nan tin cu acudi na prensa cu e Arubianonan ta frecuenta mas tanto, pa ora tin actividadnan grandi, nan tambe ta presente. Nan kier ta mas visible den pueblo, no solamente via online of entrevistanan, pero tambe riba caya.

HIAS tambe ta participando den e 16 dianan di activismo y pesey nan ta uza e cinta orange. Esaki a cuminza dia 25 di November y lo culmina Diasabra 10 di December. E campaña aki ta pa concientiza pueblo pa termina completamente cu violencia domestico y femicidio, cu ta ora hende muher ta wordo mata, hopi biaha den e relacion domestico.

Den otro articulo DIARIO lo elabora riba e situacion di violencia domestico na Aruba, segun informacion aporta pa Xinara Raymond.