Tin psicologonan tin biaha ta bay scol duna guia na mucha cu diripiente ta expresa cu no kier biba mas

The content originally appeared on: Diario

​

Dr. Natalie Kingsale, Respaldo:

*Esaki sigur ta alarmante!

ORANJESTAD (AAN) — Psikiatra Natalie Kingsale, Manager Behandelzaken na Respaldo, den combersacion cu DIARIO a splica cu nan tin nan Fact-Team pa duna guia na mucha y hoben. Akinan tur persona menor di 18 aña ta bin.

“Y nos tin tambe psicologonan cu tin biaha ta bay scol pa duna guia na muchanan, cu diripiente ta bisa cu nan no kier biba mas y cu mester extra guia. Esaki sigur ta alarmante, y pa e motibo ey aña pasa nos a entrega un business case pa un kinder & Jeugd Fact-Team pa guia e mucha na cas”, Dr. Kingsale a menciona.

El a splica cu ta mescos cu Respaldo tin pa adulto cu e fact-team ta bay na cas, nan tin trahado social y psicologo den e team, pa haci esey tambe cu e muchanan.

“Tin un categoria cu si kier ayudo, y tin un categoria cu mayornan ta bisa cu e no ta bayendo bon, pero bo tin cu haci un tiki mas esfuerzo pa haci e mucha atrobe bij. Y e mucha mester di un guia mas intensivo tambe”, Psikiatra Kingsale a subraya.

Esey Respaldo tambe ta bezig cu ne, atrayendo personal. Kingsale no ta kere cu ta logra esaki pa e aña aki mas, pero pa e otro aña esey ta meta cu nan tin pa e muchanan.

E psikiatra no por defini exactamente cual ta factornan cu ta pone muchanan jong pensa cu nan no kier biba mas, cu no kier studia mas, etc. E ta hopi dificil pa bisa si tin di haber cu devices (celular, I-phone, internet, etc.), of causa pa problemanan familiar, social, entre otro.

“Mundo a cambia, mi ta kere cu muchanan ta experiencia mucho mas stress, muchanan ta mucho mas habri, hende a bira mas habri pa papia di nan salud mental, y loke ta wordo spera di nan ta full diferente cu tanto aña pasa. Mi ta uza esaki como ehemplo, pero situacion na cas tambe ta un factor”, e Psikiatra a expresa.

El a comenta cu tempo el a lanta, e tabata yega cas y su mama tabata tey. No tin dia cu el a yega cas y no tabata ni un hende aden. “Awendia, mayoria di mucha ta yega cas y no tin ni un hende eynan. Tur esaki ta cambionan cu sigur tin influencia riba e salud mental di nos muchanan”, Psikiatra dr. Kingsale a señala.