Tin indicacion cu dama a haci denuncia falso contra homber pa violacion

Abogado a pidi pa scucha tres testigo cu por duna claridad

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta e homber Dominicano U. di 37 aña biba na Aruba a presenta dilanti Hues pa un caso penal di violacion cu tabata pro forma. Esey ta nifica cu Fiscal ta presenta e caso pero Hues no ta trata esaki sino lo fiha un fecha pa tratamento.

E acusacion cu Fiscal a presenta contra U. ta, cu el a viola un dama riba 16 Januari 2023. Hues a bisa cu abogado mr. Carlo a pidi pa scucha tres testigo durante tratamento di e caso. Hues a pidi mr. Carlo pa splica esaki.

Dama a haci denuncia falso di violacion: Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu U., despues di a worde hiba KIA, tabata sera den un cashot pa un periodo. Despues U. a admiti na abogado cu e tabatin relacion cu e dama pero e tabatin miedo di conta su señora pa evita problema. Despues di a papia cu su señora, kende a pordona U., el a bisa mr. Carlo kico tur tabata pasando.

E abogado a bisa Hues cu e dama tabata forza pa U. tin relacion sexual cu ne y si U. nenga, e tabata rabia y haci denuncia falso contra U.

Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu e dama cu kende U. tabatin relacion, un biaha caba a haci denuncia falso contra U. na trabao. E biaha aki, ora cu U. a nenga di tin relacion cun’e, el a rabia y awor e dama a bolbe haci denuncia contra U. pero e biaha aki U. a worde deteni. E abogado a bisa Hues cu e dama ta un hefe di U. na trabao.

Scucha tres testigo: Segun mr. Carlo, esaki ta e motibo cu el a pidi Fiscal pa scucha U. atrobe, caminda U. kier bisa e berdad. A bolbe scucha U. y Recherche tabata kier a scucha mas pakico e victima a bira emocional y a haci denuncia. E abogado ta considera cu e dama a haci denuncia falso contra U.

E abogado ta haya cu e testigonan lo duna mas claridad riba e caso. El a splica cu e testigonan ta colega di U. y sa di e situacion y cu anterior e denunciante a haci denuncia contra U. pasobra U. a nenga di tin relacion cu ne. Nan tambe lo por bisa cu no ta promer biaha cu e denunciante a haci denuncia falso contra U. E ta haya cu e declaracionnan aki ta beneficia U. den su defensa.

Fiscal ta contra: Fiscal a bisa cu e ta contra pa scucha e testigonan den Corte. Fiscal a bisa cu e testigonan cu mr. Carlo ta menciona, lo por bisa cu e denunciante a haci denuncia falso, pero nan no a mira si tabatin relacion sexual of no. Fiscal ta haya cu e testigonan no por bisa si U. ta confiabel.

Fiscal a remarca cu U. a duna declaracionnan dudoso y a nenga di bisa e berdad. Segun Fiscal, ni na Fiscal, ni na Hues Comisario, U. no a bisa nada. Ta despues cu el a papia cu su señora y su abogado, el a duna un declaracion. Fiscal a bisa cu e no ta kere e declaracion di U. ultimo pasobra e declaracion no ta detaya.

Fiscal ta haya cu mester rechaza e peticion di scucha e tres testigonan. El a bisa cu si Hues aproba e peticion tog, pa laga Hues Comisario haci e interogacion y no durante tratamento di e caso. El a propone pa tratamento di e caso tuma lugar dia 22 September 2023 pa 8.30 di mainta.

Abogado ta reacciona: Abogado mr. Carlo a reacciona riba Fiscal mustrando cu ta door di e actitud di Fiscal mes, e sospechoso U. no a duna declaracion cla.

El a splica cu U. tabata sera pa basta dia den cashot sin por a papia cu su señora. Na opinion di e abogado, apesar di a pidi Fiscal pa scucha U. atrobe, pasobra e kier bisa e berdad, Fiscal a nenga esey.

Mester scucha testigonan: Hues a bisa cu ta trata aki di un caso di violacion y e testigonan no por bisa di e relacion mes. E testigonan lo por bisa pakico e denunciante a haci denuncia. Teniendo cuenta cu ta parti di defensa, e abogado tin derecho pa haci esey. Pesey Hues ta haya cu mester honra e peticion.

Hues a bisa cu e ta kere cu esey mester bay via Hues Comisario, caminda lo scucha tur 3 testigo. Hues a stipula cu dia 22 di September 2023 pa 8.30 di mainta, lo trata e caso.