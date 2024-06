Tin hopi truck y UTV auto cu no ta present pa keurmento

The content originally appeared on: Diario

Francis Quandt, Hefe di Departamento di Keur

ORANJESTAD (AAN) – Señor Francis Quandt, Hefe di Departamento di Keur na Departamento di Inspeccion Tecnico (DTI) a duna di conoce den entrevista cu DIARIO, cu aworaki nan ta hopi druk cu keurmento di auto. No obstante tin hopi truck y vehiculo UTV cu no ta bin pa control.

Quandt a menciona cu di e vehiculonan cu ta bin pa keur e trucknan ta menos y pa esaki nan tin cu bay sinta cu KPA, puntra nan si nan por tuma un extra control.

Pa loke ta trata vehiculonan di transporte publico, manera autobus, bus, taxi, etc., Francis Quant a bisa cu esakinan si ta yegando DTI pa keuring.

E siman aki nan tabata tin casi 60 di nan pa keur. Pa loke ta trata ATV y UTV, e keurmento a bira menos, y e departamento ta bezig den e Comision trahando riba diferente ley pa acapara e vehiculonan aki.

Nan ta bin di manera sporadic pa control. E siman aki ta dos so a presenta despues di tres siman. Tin compania ta cumpli y tin cu no ta hacie. Departamento di Transporte Publico (DTP) ta manda Departamento di Keur un lista di e UTVnan cu tin, nan ta repasa esaki, y ta manda informacion na DTP cualnan a gekeurd y cualnan no, y basta no a yega ainda.