Tin hopi problema di salud mental cu mester atende ainda y esaki ta tarea di stuurgroep

The content originally appeared on: Diario

Dalgis Montalvo, director di cuido ambulatorio GGZ:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu Dalgis Montalvo, Director di Cuido Ambulatorio GGZ, el a referi na e problemanan emocional cu hopi mucha ta cana cune, por ehemplo debi na bullying na scol.

El a splica cu tin ora e sistema di scol tampoco ta esun miho y no por hinca tur mucha den e mesun cashi y pensa cu tur mucha ta evoluciona den mesun forma, den un klas.

Tin mucha tambe cu tin problema, pasobra kizas mayor no tey presente door cu e ta traha. Kiermen, ta mira e problematica for di mucha te adulto, y actualmente tur hende mester cana cu diferente “deadlines” na trabao y tin mayornan cu ta haci dos of tres trabao y yiunan ta keda mucho tempo nan so, tambe. Tin un tempo cu tur mester di ayudo, cu mester di un hende cu por scucha bo, y esey ta tarea di Stichting Hunto, Dalgis a remarca.

El a agrega cu semper tabata tin un stuurgroep “GGZ” pero dos aña pasa a dune un otro forma den sentido cu awo tin DVG cu ta na cabes di e stuur groep, tambe tin Ministerio di Asunto Social, ademas di miembronan di Stichting HUNTO, Respaldo, DAS, HAVA, FADA. Y idea ta cu nan ta reuni pa takel tur e diferente areanan cu ainda mester traha riba nan, pa loke ta salud mental.

E stuur groep aki ta sintando cada dos siman, pa nan por mira cual ta e areanan cu tin mester di mas atencion; esta, e parti di registracion, of e aspecto pa e docternan di cas por tin un tiki mas claridad unda précis lo por manda un pashent.

Tin hopi diferente area cu mester di atencion y esaki ta tarea di e stuur groep, y nan a hibe na nivel di beleid pa por haci diferente cambio, pero e cambionan aki tambe mester bin pa esnan riba veld, pasobra ta nan mester canaliza tur e cambionan cu ta wordo treci dilanti.

Dalgis a subraya cu esaki ta un trabao bastante grandi pasobra mester percura tambe pa cambia e malestar di e trahadornan. Pa cierto tempo a traha na cierto forma, pero a yega momento cu mester cambia. Nan tin cu upgrade y update nan mes, pa nan por brinda un miho ayudo. Pues, e tarea no ta nada facil. “E ta hopi trabao pasobra no ta solamente problema cu bo tin cu nos comunidad, pero ki solucionnan nos ta bay duna y con nos ta prepara nos profesionalnan pa por brinda e ayudo ey tambe”, Dalgis a expresa.

Dalgis Montalvo a indica cu e problematica ta hopi grandi cu nan tin cu enfoca riba un y ora nos ta cla ta bay riba otro. “Pues, e parti di crisis tambe ta algo cu nos tin nos enfoke riba dje; ken ta acerca? Unda bo tin cu yama précis? Ken lo por atende e crisis aki? Y tur e problemanan aki por wak cu ta falta ainda, nos no ta cien por ciento, nos lo kier yega eynan pero e ta tuma stapnan” Montalvo a señala.