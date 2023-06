Tin hopi comerciante cu ta entrega su BBO aangifte pero no ta cumpli cu pago di e suma

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN) – Directora di Departamento di Impuesto (DIMP), Luenne Gomez-Peters, a splica den entrevista cu DIARIO, cu DIMP no ta haci calculacion riba cobranza cu ta wanta den bezwaar (obhecion), pero si tin cobranzanan cu e persona no a haci nada cu nan, y cu como contribuyente ta su responsabilidad y e consecuencia ta p’e.

Enberdad, DIMP mester atende cu registracion y

de-registracion, pasobra tin cierto aspectonan mester mehora riba e tereno eynan, pero di otro banda nos ta mira tambe cu tin hopi cobranza cu ta basa riba formularionan cu comerciantenan mes ta entrega.

Gomez-Pieters a señala cu no ta cobranzanan taxativo pero basa riba nan mesun formulario cu no a wordo paga. Por ehemplo, un comerciante cu ta entrega un BBO aangifte unda ta bisa cu e tin cu paga 1000 florin. E ta entrega su formulario na DIMP pero e no ta paga e mil florin; pues, e sistema ta ripara cu tin un formulario cu ta bisa cu tin un debe di mil florin, pero e no ta wak e pago, y e ta saca un cobranza a base di e formulario.

“Esey tambe ta hopi cobranza cu nos tin cu no ta wordo atendi cune. Esey ta un combersacion cu mi kier keda mantene cu comercio, pasobra nos ta papia cada vez di compliance, anto eynan bo ta wak cu parce cu compliance ta problema di belasting dienst. Compliance ta un responsabilidad mutuo. Nos tin cu cumpli cu ley, pa nos ta sigur cu nos ta cumpli cu nos responsabilidad y e contribuyente mester cumpli cu ley. E tambe mester ta sigur cu e ta cumpli cu su responsabilidad”, Luenne Gomez-Pieters, directora di DIMP a remarca.

Tin hende cu ora nan tin cu haya pago bek nan no kier pa DIMP haci calculacion. Nan kier haya e placa y despues wak con e ta cera un areglo di pago pa e resto. Pero esey no ta husto. Esey no ta e sistema tampoco. “Ora nos ta papia di compliance e ta parce cu nos a saca wowo di belasting dienst pa nan core tras di cliente pa atende cu e sumanan di impuesto cu ta habri, pero nan ta atende nan ta bisa ban haci un areglo di pago”, directora di DIMP a subraya.