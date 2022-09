Tin hasta Taxista y chauffeur di Autobus cu no a paga nan plachi di number e aña aki

The content originally appeared on: Diario

DIMP a confirma

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta durante un conferencia di prensa, Meverly Romano di Departamento di Impuesto a confirma cu pa 2022, te cu e siman aki un total di 16.789 plachi di number no a wordo paga.

Segun DIMP, na Aruba tin un total di 89.959 vehiculo di motor registra na Aruba. Di e cantidad ey, un total di 69.976 a cumpli cu e pago di Impuesto di Vehiculo di Motor. Esey ta representa 77.8%, pues por consider’e 78% di automobilistanan si a cumpli cu nan deber di paga impuesto pa nan plachi di number.

Romano a indica cu 78% ta un mehoramento compara cu luna di Augustus 2022, unda e pago tabata ainda rond di 74.4%. Pues por bisa cu ta yegando e 80% cu nan ta desea, y ta gradici tur e ciudadanonan cu a haci pago di impuesto di vehiculo na tempo, como cu esey ta hopi importante.

E ta importante pasobra nan ta conciente di nan debernan fiscal, y ta importante pa caha di pais Aruba, y importante pa e contribuyente mes, pasobra e ta evita gastonan extra innecesariamente.

Pues 16.789 persona cu sea no a paga nada of djis mitar aña so pa 2022. Esaki ta un cantidad cu den porcentahe ta 19%, y di e cantidad aki, e porcentahe di mas halto di hendenan cu no a paga nan plachi number full ta esnan cu tin nummerplaat ‘A’, cu ta 14.579 persona cu no a cumpli.

Tambe tin hopi chauffeur di trucknan di diesel (‘DT’) unda 24% no a cumpli cu e pago di impuesto, y tambe e motorcyclenan cu plachi ‘MFA’ unda 395 persona no a haci pago di impuesto (esaki ta 14%), y plachinan di companianan di Tour (‘T’) cu tin 226 plachi cu no a wordo paga, y tambe autonan di huur ‘V’ cu 776 cu no a wordo paga full of a paga nada di 2022.

Importante pa esnan cu vergunning: Algo remarcable ta e hecho cu esnan na Aruba cu ta haci uso di un vergunning pa core cu pasahero (esta Autobus of Taxi), tin di cumpli cu e exigencia di nan vergunning pa cu pago di impuesto di motor.

A bin sali na cla, cu tin 16 Autobus (plachi ‘B’) cu no a paga ni 1 cent pa impuesto di 2022. Tambe tin 16 Autobus ‘B’ cu a paga solamente e prome mitar aña, y no a paga e resto.

Den Taxi tambe tin un total di 27 total cu plachi TX cu a paga solamente prome mitar aña di 2022, y sorprendentemente 8 taxista tin 0,00 cent paga pa nan plachi di TX den 2022.

DIMP a bisa cu como 3% di hende a entrega nan plachi di number bek, indicando cu nan no ta haciendo uso di dje, y pesey nan a entreg’e bek.

Meverly Romano a bisa cu DIMP ta desea pa semper e pago di Impuesto di Motor ta na 80% of mas. Nan calculo ta cu pa December lo sobrepasa e cifra aki.

Corda cu e chauffeurnan cu no a paga nan impuesto di 2022, lo no haya ni chens mes di paga pa 2023. Tene bon cuenta cu esey.