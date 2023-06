Tin fuerte indicacion cu tin mas dentista ta traha como orthodontista na Aruba y cu nan certificado ta cuestionabel

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Durante un rueda di prensa, Dentista Hendrik Marsman, a trece dilanti un biaha mas e e noticia cu el a trece 2 aña pasa dilanti cu e dentista for di Canada, cu e no ta un orthodontista. El a logra registra como un specialista y traha varios aña aki na Aruba y cobra prijs di specialista.

El a expresa cu hopi a kere mi e ta

loco, tabata tin envidia etc, pero tur sa awor cue ta tin rason y esey tabata un escandalo pa Aruba. Pero nunca a tende for di gobierno kico a bay robes y con esaki lo no por pasa mas of tin cabes a lora na DVG.

Tambe algun luna pasa el a denuncia un tecnico dental, cu a haya permiso pa traha den boca di hende sin base di ley. Tin dentista colega di dje cu tin potret saca di vulling cu el a pone den boca di pashent y cobra gewoon 4-6x e prijs normal di dentista. Ta DVG ta parti diploma y ainda e hefe aki ta na cabes di DVG, Dr. Marsman a bisa.

Tin carta a bay IVA cu dentista cu ta fraudeer cu declaracion cu AZV, ta cobra sin cu pashent a presenta. Tin casa di dentista, cu no tin niun papel, ta traha den boca di pashent. Nada ta ser haci, e pashent ta confia riba e jas blanco ta e tristo realidad. AZV mester bay investiga den cobramento ilicito y pone un maximo pa cada dentista pa frena e robo aki. E ta fondo publico y no por acepta cu un ta cobra te

700 mil pa aña.

Diaranson el a trece dilanti otro herencia di pasado cu ta existi te awe. E ta un situacion dificil unda un gobierno mester coregi su foutnan de pasado. Tin fuerte indicacion cu tin 2 dentista ta traha como orthodontista aki na Aruba y cu nan certificado ta cuestionabel.

Supuestamente nan ta riba prueba den e ARUBIG, esta un sorto di “visitatie traject”. Pero echo ta, cu si ta asina, cu ta 3 dentista a traha na Aruba como specialista di beugel. Pues ta traha y cobra como specialista sin cu nan tin e studio universitario como orthodontista.

Awor tin professor na DVG cu ta evalua e capacidad di e dentista como orthodontist ? Ta con e

“visitatie project” ey ta hinca den otro y mas importante, pakico nan a haya esey? Ta dentista basico nan ta anto? Si ta esey, laga nan traha como dentista anto.

E ta awor den man di gobierno pa trece claridad. Claridad na tur dentista na Aruba, e pueblo y e seguronan priva y AZV.

Dentistanan na Aruba ta man na cabes na unda por manda pashent pa beugel. E calidad cu ta ser ofreci actual ta laga pa desea.

Aki por wak un potret di un pashent di 16 aña cu tin 3 aña cu beugel. AZV y e mama a paga tur e tratamento. E pashent su cara a deforma, e bite a habri mas ainda y e ariba y abao no ta pega bon riba otro. E tin problema cu guli y ta hala rosea door di su boca. Splica mi con e mucha aki por bay kauw su cuminda bon? Tin problema pa presenta asina den bida social, por ehempel awor como teenager pa invita un chick.

Esaki ta cay den e categoria di mal-praxis severo y a deforma e pashent su cara y dor cu e tratamento ta dura mas cu 3 aña e ta perdiendo raiz di diente. E pashent aki lo falta ainda 12 luna di tratamento y si kier drecha e cara/mordi completo e mester opera su kaak. Esaki mester a bis’e for comienso.

Un hende mester habri boca pa stop esaki di pasa, muchanan no por defende nan mes y mayornan ta confia un specialista cu e sa kico e ta haci. Ta imposibel cu e calidad mester wordo controla door di mayornan cu no a studia pa esaki. Ken ta para responsabel pa e daño na e mucha aki ? Ken ta bay paga awor e kaak operatie ?

AZV y gobierno cu ta tolera esaki door di laga e “specialista” nan aki sigui traha cu contract?

Esaki ta trabao di un “specialist” aki na Aruba. Mi ta denuncia esaki publicamente pasobra e indicacion ta parce cu ta un dentista cu no sa su limite y gobierno ta lag’e traha aki como specialista.

E pregunta awor ta:

Kico abo como mayor lo haci si bo haya sa di e trato cu bo yiu a haya den 3 aña, despues di a paga 6-7 mil florin y cu mester sigui 9-12 luna y un operacion na Hulanda ?

Ami no sa e contesta mesora. E ta un cos hopi lamentabel y nos mester wak den direccion di DVG/Gobierno y tambe AZV primariamente.

Kawaiaha a laga traha 5-6 aña sin studio universitario y kico e ‘visitatie traject’ aki ta pa aparentamente e otro 2 cu awor tambe tin hopi aña a traha aki?

Ta bay laga nan traha como dentista basico awor ?

Ta bay sera nan praktijk ?

Of DVG ta parti diploma di universidad como orthodontista? Ta parse e caminda aki ta canando cu entre otro e resultado cu ta wak aki riba e potret.

E pashent a presenta cerca nos cu pregunta riba su tratamento y aki 2 specialista (cu BIG y Arubig y studio universitario como orthodontista) a wak e hunto cu mi persona. Y dor cu ami no tin miedo pa bin den prensa mi persona si ta bati alarma y boga pa un cambio na bienestar di e pueblo. No por yega na un resultado asina despues di 3 aña y a paga mas cu 6500 florin, Dr. Hendrik Marsman a duna di conoce.