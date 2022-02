Tin di haci algo rapido pa CDC kita Aruba for di e lista cora

The content originally appeared on: Diario

Experto di mercadeo Junior Rivas

ORANJESTAD (AAN): Aunke den fin di siman cu a pasa, Aruba a haya un fluho inmenso di turista cu a yega for di Merca, y tambe aunke tin indicacion cu hopi turista cu a cancela nan vakantie, ya a cuminza book bek pasashi pa bin Aruba entrante luna di Maart, toch diferente observador den mundo di Horeca kier mira mas!

Esey ta e mensahe cu tres Arubiano a presenta riba Diaranson mainta, riba Plaza Turismo cu ta situa na Linear Park na Playa.

Nan kier mira mas turista, y segun nan un di e obstaculonan di mas grandi ta cu keto bay Centers for Disease Control (CDC) di Merca tin e isla di Aruba riba ‘Code Red’ cu ta desconseha viahamento pa e isla aki.

E conocido Junior Rivas, kende den pasado na numeroso ocasion a skirbi articulonan den DIARIO, a tene e conferencia di prensa como un trahador den mundo di turismo for di 1998 caba.

Junior ta den sector di Marketing y Promotion pa compania di Tour, y el a enfoca riba 2 punto cardinal. E ta pidi pa tur hende haci oracion pa tur contagio di Coronavirus por baha pa asina tur hende recupera nan salud bek. Pasobra tanto bal un persona tin deseo di bay vacantie, toch tin di corda cu salud ta mas importante.

Y e siman aki ora cu Aruba a flexibiliza medidanan aun mas cu casi por bisa cu no tin nada mas di medida, y cu solamente pasaheronan no-vacuna cu yega Aruba tin di haci un PCR-test (hende vacuna completo y cu booster shot no mester haci test).

Pero pa sorpresa, keto bay CDC di Merca tin Aruba su nomber poni riba e Lista Cora aki. Segun Rivas, esaki ta perhudicando e efectividad pa cu fluho di turismo na Aruba net den High Season, y automaticamente ta perhudicando esnan cu ta laborando den mundo di turismo.

Junior Rivas a remarca cu no obstante ultimo dianan aki a haya hopi turista toch riba e isla, y cu nan ta bisando tur hende cu nan ta sinti nan mes hopi safe mes riba Aruba compara cu nan pais, toch e CDC cu sede na Atlanta ta sigui recomenda pasaheronan pa no viaha pa e isla aki.

Aki ta unda cu Junior Rivas ta opina, cu esaki no ta refleha ningun clase di transparencia pa con nan ta agrega of kita paisnan for di e asina yama Red Code List. Rivas a agrega cu e ta compronde for di un documento di November 2021 cu CDC ta pone paisnan riba e lista ora cu e cantidad di casonan activo den 28 dia a sobrepasa 500 persona basa riba per-capita di 100.000 habitante.

Pero ora di revisa e cifranan te cu Diamars 15 di Februari, Aruba a reduci e casonan activo te na 62 pashent. Pues esaki ya caba no mester a djis kita e isla for di e Red Code List, pero aworaki Aruba mester ta riba e Yellow List, cu ta refleha entre 50 pa 99 caso.

Sinembargo ainda Aruba ta riba e Red Code List, treciendo tur consecuencia negativo cune.

Junior Rivas sa cu salud di hende tin prioridad, pero CDC su recomendacion negativo ta pone cu Aruba a perde fluho, perde entrada, y tambe posible proyeccion di entrada pa resto di aña.

“Nos ta kere cu CDC ta actuando di mala fe, mirando e hecho cu ya caba Aruba mester ta saca for di e Red Code List,” el a declara. Awor e ta pidi atencion di Gobernantenan local pa nan por revisa e asunto aki. Con por ta posible cu Aruba tin Oficina di Turismo na Merca y no ta haci algo den e asunto aki.

Ademas Junior Rivas a bisa cu ta danki na e cordialidad y hospitalidad di trahadornan na Aruba, cu ta pone cu mayoria turista

Dialuna awor dia 21 di Februari, ora di haci nan update, e speranza tey cu CDC lo mester baha Aruba pa e Yellow Code List.

Te cu Dialuna 14 di Februari, CDC di Merca tin 137 pais riba e lista di Level 4 Red, cu ta “Very High”. Riba e lista Level 3 Red di “High”, CDC tin 50 pais riba e lista.