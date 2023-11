Tin chens cu aki algun aña e fondo di SVb por bati bancarota

The content originally appeared on: Diario

Consehero local Simon Waslander ta bati alarma



E ta haya raro cu ningun hende ta papiando di esaki

ORANJESTAD (AAN): Un consultant y analista local Simon Waslander, a bin ta repasa relatonan di instancianan na Aruba unda cu ta maneha capital importante cu tin di haber cu e cuido social, cuido medico, y pronosticonan.

Na opinion di Waslander, awendia pa cada pais rond mundo, un sistema solido di pensioen ta un di e derechonan mas cardinal den sociedad. E ta necesario tambe pa proteha bo conciudadanonan di menos recurso y den cierto sentido nan futuro existencia.

Enberdad na Aruba e combersacion cada rato den pueblo, ta pa sinta un banda y mira con e edad di pensioen ta sigui subi. Y riba e isla bo ta tende storianan dramatico di pensionadonan cu mester sigui traha pasobra no por biba riba e pensioen di SVb. Segun Waslander, esaki riba su mes caba ta algo profundamente lamentable. Pa haci esaki peor, y riba nivel di tragedia por conclui cu Pensioen Fonds Sociaal di SVb ta core peligro di bay bancarota.

E analista a splica DIARIO cu e ta basa su mes riba e SVb su Relato Anual 2020 na pagina 24. Ademas di e rapportnan di SVb, el a haya detaye extra for di ex-ehecutivonan di Banco Central.

Simon Waslander ta insisti cu ningun momento e ta bisando cu e fondo di SVb ta den “cora acudo” for di perspectiva di liquidez. Toch e ta mustra cu riba pagina 25 di e Relato Anual 2020 ta poni: “Dat de OuderenFonds onder de huidige omstandigheden niet lang houdbaar zal blijven”.

“Esaki no ta mi palabranan, pero esun di SVb mes,” Waslander a indica na DIARIO. Pesey tanto pregunta ta surgi cerca e analista. E ta splica cu si di berdad e fondo aki ta asina mal para riba termino largo, e ora con por ta cu a aproba 2 biaha un aumento di e uitkering? E kier sa ta unda tur e ‘Checks & Balances’ cu suppose mester tin a keda?

Waslander ta cuestiona di con no a sali ningun press release, statement official, of conferencia di prensa over esaki di oficina di Ministerio di Salubridad y Turismo of SVb mes, pa splica kico ta e plan pa tene e fondo bibo despues di 2030?

Kico tur lo mester worde haci pa tene e fondo na bida pa 2032? Aki e ta purba hint, cu medida mester bin ta sigur.

Fuera di esey e ta puntra kico ta haciendo pa prepara SVb si mester bin temponan mas dificil economico? IMF mes a indica cu e economia globaal lo slow down hopi na aña 2024.

Ningun Relato Anual nobo: Ademas di tur esaki, e analista Waslander ta puntra, di con ta 2020 ta e delaster aña cu a publica un Relato Anual pa SVb. Pasobra con ta acepta esey di un instancia asina cardinal na Aruba.

E ta un situacion preocupante pa pueblo, pasobra djis imaginabo:

(1) Bo ta un trahador honesto, sin otro moda di pensioen priva.

(2) Bo a soda tur dia y traha duro.

(3) Bo a paga bo premie honestamente.

(4) Sperando na fin di yega bo edad di pensioen cu finalmente por wak algo back di esaki. Awo imagina cu bo lo haya un carta bisando. “Sorry e placa no tey”. Cual caba ta un problema profundo cu no tin Relato Anual mas recien. Waslander ta sugeri y stimula pueblo di Aruba y principalmente expertonan economico pa studia e documentonan aki y pa puntra preguntanan hopi critico over e echo cu den nan mesun Relato Anual di SVb su mes ta admiti cu sin medidanan extremo mane stipula den e landspakket e fondo lo ta bashi-bashi pa 2032.

Esaki tambe no ta tuma den cuenta cu por bin periodonan dificil economico riba nivel globaal, cual e author a skirbi hopi over di esaki den pasado. Tambe e situacion di salubridad simplemente malo di Aruba su populacion, cual mester tuma na cuenta.

Check & Balances: Waslander ta keda insisti, cu den un pais democratico ta suppose di tin varios “Checks & Balances”. Na prome nivel e conseheronan di un ministro. Despues e colega ministronan den un coalicion por atende cu e Minister concerni. Si esaki tampoco no pasa tin parlamento y principalmente oposicion cu tin como tarea pa pone pueblo na altura di e tragedia aki. E ta adverti si tur faya, e ora tin di bin otro institutonan cu mester atende cu cosnan aki. Waslander a bin ripara, cu te ainda casi no ta ni papia riba e topico aki. Pues tin cu no ta mirando ainda ni bati alarma riba e dimension serio di e problema aki cu SVb lo por bay bancarota.

Kibra cultura di miedo: Segun Simon Waslander, e ta sinti cu mester kibra e cultura di miedo na Aruba. Kizas tin hende cu kier alerta pueblo of instancianan concerni over varios asunto y situacion, pero simplemente no ta haci esey paso lo worde difama, lo worde boycotia y eventualmente castiga. Simplemente pa un opinion honesto cu ademas ta basa riba data concreto. Waslander ta spera cu e no lo mester sufri cualkier forma di castigo pa atende pueblo na esaki. E ta spera di berdad cu su conclusionnan no ta cuadra y ta invita un dialogo riba un nivel halto y adecua sin ataca persona individual pa papia over e tampoco aki. Ta spera enberdad pa pueblo di Aruba en general cu mi opinion ta fout

El a splica DIARIO di awor caba, na un forma publicamente, cu e mes no tin plan, ni interes di drenta, ni pa lanta Partido Politico. E ta djis bati alarma pa pueblo ta na altura.

“Ami kier simplemente pa e disaster gigantesco aki worde discuti riba un nivel adecua y den manera publico door di nos lidernan politico di tur partido,” el a finalisa bisando.