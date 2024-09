Tin cambio di fecha pa consulta publico di e concepto di Ley di Bienestar di Animal

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den transcurso di siman pasa Ministerio di Naturalesa a inicia consulta cu diferente stakeholders

den e veld di animal na Aruba riba e concepto di ley pa bienestar di nos animalnan.

E sesionnan aki ta importante pa asina por ricibi aporte di cada stakeholder ariba diferente area di e ley nobo aki mirando cu nan ta directamente atende of lo atende cu e ley nobo.

Desde 26 di augustus Ministerio di Naturalesa a sinta entre otro cu e asociacion di veterinarionan local, departamento di Santa Rosa, Centro Control di Cacho, departamento di Salud Publico, mayoria di nos fundacionnan cu ta traha cu animalnan y otro stakeholders. E siman aki lo sinta cu entre otro Douane y Inspectie.

Pa motibo cu ainda tin algun sesion cu stakeholder pendiente, Ministerio di Naturalesa ta anuncia fechanan nobo di consulta publico ambos online y na MFA. Pa cualkier pregunta of informacion tocante e concepto di ley aki por acerca Ministerio di Naturalesa via:



E fechanan nobo pa consulta publico lo bira:

(*) Online entrante 18 di september, caminda lo por duna sugerencia of comentario via un formulario online.

(*) Ministerio di Naturalesa lo duna presentacion di e concepto di ley na publico na MFA Savaneta riba 24 di September 2024, for di 6:00 pm te 7:00 pm. Tambe na MFA Paradera riba 26 di September 2024, for di 6:00 pm te 7:00 pm.