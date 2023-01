Timidement, les festivit?s pr?-carnavalesques ont d?marr?, des artistes annoncent leurs meringues

The content originally appeared on: News Americas Now

C’est devenu une r?gle non ?crite dans l’histoire du carnaval. Depuis 2011, les festivit?s d?marrent apr?s la comm?moration de l’anniversaire du s?isme du 12 janvier 2010. Et, cette ann?e, on n’a pas d?rog? ? la r?gle. En effet, dans l’apr?s-midi du dimanche 15 janvier, Lalue a eu droit ? ses premiers d?cibels. DJ Constant et DJ Double You ont assur? l’animation et amus? les f?tards jusque vers 11h PM. Aucun incident n’a ?t? enregistr?.

Si ce premier dimanche pr?-carnavalesque n’a pas provoqu? une trop grande affluence ? Lalue, il confirme cependant qu’en d?pit de la situation s?curitaire, certains r?vent toujours de carnaval en Ha?ti. Ce, ? Port-au-Prince, comme dans d’autres villes du pays. Ticket a pu s’entretenir avec un DJ de P?tion-Ville qui souhaite y performer d?s le dimanche 21 janvier.

La ville de Ouanaminthe souhaite ?galement organiser son carnaval cette ann?e. Un comit? a ?t? form? et le th?me retenu pour cette ?dition est :<>. Les festivit?s se d?rouleront les 19, 20 et 21 f?vrier 2023.

La ville de Jacmel, l’une des r?f?rences en mati?re de carnaval, sera ?galement au rendez-vous cette ann?e. Ticket a appris que le maire Marky Kessa a lanc? officiellement la 31e ?dition le 15 janvier dernier sur l’avenue Baranquilla. Cette ann?e, les festivit?s se d?rouleront autour du th?me << <>. Le carnaval de Jacmel aura lieu le 12 f?vrier prochain.

Pour l’heure, on ignore si la plupart des groupes vont produire des meringues ou non. Ils sont rares les artistes qui ont annonc? qu’ils seront au rendez-vous cette ann?e. Le chanteur Junior Bonheur a laiss? fuiter sur les r?seaux sociaux quelques secondes de son carnaval titr? <> o? il s’en prend ? Andr? Michel et aux membres de l’ancienne opposition ? Jovenel Mo?se. Pour sa part, Roody Roodboy a publi? sur les r?seaux sociaux une affiche avec le sigle #YKZY suivi de <>. Il a aussi r?v?l? au m?dia en ligne Kompa Magazine qu’il est d?j? ? une phase tr?s avanc? dans la production de sa meringue.

Rien n’a encore ?t? dit au niveau du Minist?re de la Culture sur la tenue ou non du carnaval national cette ann?e. On ne sait pas si une ville sera retenue pour les festivit?s ou si, ? l’instar de 2022, le gouvernement entend accorder des subventions aux municipalit?s afin de d?centraliser cette grande manifestation populaire.