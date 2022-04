Tijdelijk deels subsidie brandstof, verhoging royalty klein mijnbouw

08/04/2022 17:03





PARAMARIBO –

De regering heeft vrijdag besloten om de prijs van brandstof tijdelijk te subsidieren. De subsidie per liter bedraagt SRD 4,37 voor diesel en SRD 1,52 voor unleaded. Voor super geldt geen subsidie. De maatregel moet met name de productie-, landbouw- en transportsector (die voornamelijk diesel gebruiken) behoeden voor turbulentie op de internationale oliemarkt als gevolg van de oorlog in Ukraine. Ook wordt beoogd consumenten te beschermen tegen hogere winkelprijzen.

Aangezien de goudsector, als grootste afnemer van diesel, nu

meer inkomsten heeft door de hogere goudprijs als gevolg van de

oorlog, is de royalty voor de kleine goudbedrijven verhoogd met 1

procent. Met de grote goudbedrijven zijn al gesprekken gevoerd over

hun bijdrage.

De brandstofprijzen in Suriname zijn beduidend lager dan in de

buurlanden. Daarom wordt er rekening gehouden met toenemende

oliesmokkel naar Guyana en Frans-Guyana. In dat kader is de

regering in overleg met de autoriteiten van de grenslanden om in

nauwe samenwerking de controle op de rivieren te intensiveren.

De regering werkt in de tussentijd aan een effectiever

subsidiesysteem. Op dit moment zijn testen gaande met

electronic cash transfers. Dit systeem, gebaseerd op

subjectsubsidies, zal naar verwachting in de loop van dit jaar

worden ingevoerd. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De nieuwe maximumpompprijzen die ingaan

op zaterdag 9 april om 0:00 uur.







