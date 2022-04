‘Tijd om vrijheid terug te geven’

15/04/2022 00:00

Van onze redactie

President Santokhi gaf donderdag een statement uit in verband met de normalisatie.



PARAMARIBO –

De Covid-19-maatregelen, die vanaf maart 2020 hebben gegolden, zijn grotendeels vrijgegeven. “Nu het zover is en we zaken onder controle hebben is het de tijd om de vrijheid terug te geven aan de samenleving, aan alle sectoren”, zei president Chandrikapersad Santokhi donderdag in een verklaring.

Volgens het staatshoofd is de Covid-19-situatie “redelijk onder

controle”. Die conclusie volgde na evaluatie van de besmettingen,

de bezetting van de ziekenhuizen, maar ook de werkdruk onder

medewerkers in de gezondheidssector. “Al deze aspecten geven ons

reden om een ander beleid te gaan ontwikkelen met betrekking tot

Covid-19 in Suriname.”

Santokhi beseft dat er “zware offers” zijn gebracht en dat de

“vele beperkingen niet altijd werden begrepen”. “Maar een ding

staat vast: om Covid-19- te kunnen overleven, hebben wij offers

gebracht en hebben we heel verregaande en zware maatregelen moeten

treffen.”

Hoewel op basis van gedegen advies is besloten om de beperkinen

die er waren op te heffen, roept de president op om voorzichtigheid

te blijven betrachten. “Daarom wordt sterk aanbevolen de

Mohanaregels nog steeds te gebruiken in besloten ruimten. We

verwachten van beheerders en eigenaren dat ze verantwoordelijkheid

nemen om zelf controle uit te oefenen en dat niet over te laten aan

de regering en de overheidsdiensten.”

Santokhi bedankte de samenleving voor de offers die zijn

gebracht. “De maatregelen zorgden zelfs voor spanning in de

samenleving, maar wij moesten leiderschap tonen om onze samenleving

te beschermen. Nu het zover is, denk ik dat wij als samenleving

terug moeten naar de nieuwe normaal. Wij moeten alles doen om

elkaar te beschermen en ervoor zorgen dat er geen verdere

verspreiding plaatsvindt.”

Maatregelen

De Communicatiedienst Suriname (CDS) die donderdag de nieuwe

maatregelen bekendmaakte, liet daarbij weten dat ze woensdag al

zijn ingegaan. De Mohanaregels, waarvoor steeds de aandacht werd

gevraagd sinds de uitbraak van het coronavirus in het land, hebben

voortaan de status van “dringend advies”. Verder is het

samenscholingsverbod volledig opgeheven en zijn het inreisbeleid en

de grenspassages aangepast.

Maatregel 1 – De algemene maatregelen:

1. Het dragen van mond- en neusbedekking in

besloten ruimtes, bij grote indoor samenkomsten (meer dan vijftig

personen) en op plekken waar de nodige afstand niet kan worden

bewaard.

2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de

zogeheten Covid-19-afstand altijd in acht.

3. Was regelmatig uw handen met zeep en water

of gebruik een handsanitizer.

Maatregel 2 – Commerciele activiteiten:

In de periode van 13 april 2022 tot nader order is het,

uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van

Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke

Covid-19-preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het

Outbreak Managementteam, toegestaan om commerciele lokaliteiten of

ruimten van welke aard dan ook, open te hebben evenals commerciele-

en prive evenementen.

Maatregel 3 – Personenverkeer

1. Ingaande 13 april 2022 tot nader order zijn

uitsluitend vluchten uit de navolgende landen toegestaan in het

Surinaamse luchtruim:

A. Nederland, de Nederlandse Antillen, Guyana,

Frans-Guyana, Brazilie, Panama, Trinidad en Tobago, de Verenigde

Staten van Amerika, Cuba en de Dominicaanse Republiek: outbound en

inbound vluchten voor cargo en personenverkeer;

B. Haiti: Uitsluitend personenverkeer

toegestaan voor ingezetenen van de republiek Suriname en personen

die zullen worden ingezet bij de ontwikkeling van specifieke

sectoren na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de

Surinaamse autoriteiten aan de bedrijven.

2. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de

periode van 13 april 2022 tot nader order het goederen- en

personenverkeer te water toegestaan zijn.

3. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd

tegen Sars-CoV-2 zullen van 13 april 2022 tot nader order in staat

gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en

vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen

uitsluitend indien zij voor in- en outbound personenverkeer

aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid-19.

4. Een persoon wordt als volledig gevaccineerd

in de zin van dit artikel beschouwd indien:

A. Twee weken zijn verstreken na de tweede

vaccinatie van de vaccins: AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK

Bioscience Co Ltd.), Covishield, Covaxine, Moderna,

Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac of

B. Twee weken zijn verstreken na de eerste

vaccinatie van het vaccin Johnson & Johnson / Janssen &

Janssen of

C. Twee weken zijn verstreken na de tweede

vaccinatie van de vaccins: Soberana 1, 2, plus of Abdala of

Spoetnik V, onder de voorwaarde dat een negatief SARS-CoV-2

RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur voor vertrek van het

(lucht)vaartuig naar Suriname kan worden getoond en op de derde dag

na aankomst in Suriname een SARS-CoV-2-antigeentest is afgenomen

bij een officieel door het ministerie van Volksgezondheid

geaccrediteerde testlocatie.

Kinderen jonger dan achttien jaar zijn vrijgesteld en worden

daarom als volledig gevaccineerd in de zin van dit artikel

beschouwd.

5. Reizigers die niet of niet volledig zijn

gevaccineerd tegen Sars-CoV-2 en ingezetene zijn van Suriname of

diplomaten zijn, zullen van 13 april 2022 tot nader order in staat

worden gesteld om vanuit het buitenland naar Suriname

(inbound) af te reizen uitsluitend indien zij in het bezit

zijn van een negatief SARS-CoV-2-antigeen testresultaat niet ouder

dan 24 uur voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname of

een negatief SARS-CoV-2 RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 48 uur

voor vertrek van het (lucht)vaartuig naar Suriname.

6. Kinderen jonger dan twaalf jaar zijn

vrijgesteld van de voorwaarde om een negatief SARS-CoV-2

RT-PCR-testresultaat of een negatief SARS-CoV-2-antigeen

testresultaat te tonen.

Maatregel 4 – Beperkingen voor personen in isolatie of

quarantaine

Onverminderd hetgeen ter zake bij of krachtens de Besmettelijke

Ziektenwet 1953 of een andere wettelijke regeling is bepaald of

besloten, is het personen jegens wie een maatregel van quarantaine,

isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd,

verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of

verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.







