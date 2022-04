Tienjarige verongelukt door boomtak

13/04/2022 16:03

Samuel Wens





BALINGSULA –

De tienjarige S.P. is verongelukt tijdens het zwemmen in de kreek bij Balingsula in district Brokopondo. Samen met vijf vrienden sprong hij vanuit een boom naast de kreek in het water, wat een gewoonte is van de dorpsjeugd. Toen S.P. aan de beurt was, brak de tak. De jongen stortte in het water en raakte bekneld onder de tak met zijn dood tot gevolg.

Ronald Pansa, oom van S.P., bevestigt het dodelijke ongeval.

Aangeslagen vertelt hij de Ware Tijd dat de vrienden nog

probeerden zijn neefje uit de benarde positie te redden. Toen het

hen niet lukte, sloegen ze alarm. “Maar hij bleek al dood te zijn.

Hij heeft zijn nek gebroken.”

De arts, die erbij werd gehaald, bevestigde dat. De politie

heeft het lijk afgestaan aan de familie voor de begrafenis. S.P.

zat in de derde klas van de lagere school in Balingsula.







