Tiener overlijdt in verkeer

PARAMARIBO –

De verkeersbarometer is met een gestegen naar zestien nadat de achttienjarige Chequil Djojomoenawi zaterdagmiddag het leven liet op de Ringweg Zuid. Met zijn bromfiets botste hij tegen een vrachtvoertuig en liet ter plekke het leven. Het stoffelijk overschot werd aan de nabestaanden afgestaan.

De verkeersuinit van Paramaribo zal verder onderzoek doen naar

deze aanrijding, maar uit voorlopig onderzoek van de politie van

bureau Munder blijkt dat Djojomoenawi tijdens een inhaalmanoeuvre

tegen de vrachtwagen is aangekomen met het noodlottige gevolg. Bij

aankomst van de wetsdienaren was het slachtoffer al dood.

Volgens de vijftigjarige vrachtwagenbestuurder R.B. reed hij

over de Ringweg Zuid in de richting van De Boerbuiten toen hij ter

hoogte van Ringweg Plaza in zijn rechterzijspiegel zag dat de

bromfietser hem wilde inhalen. De man verminderde snelheid, zag de

bromfietser inhalen toen hij opeens een harde klap hoorde. Nadat

hij de vrachtwagen tot stilstand had gebracht, zag hij Djojomoenawi

roerloos op het wegdek liggen.







