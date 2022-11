Tienda di Educacion cu actividad en conexion cu  siman di lantamento di mucha

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Tienda di Educacion ta felicita tur nos muchanan ariba Dia Internacional di Derecho di Mucha.

20 November 2022 ta conmemora cu 33 aña pasa, na 1989, Nacion Nan Uni a firma e tratado di Derecho di Mucha. Derecho di Mucha ta resorta bou di Derecho Humano Universal.

Durante full e siman aki Comision Vision Pedagogico di Aruba cu ta celebrando su 5 aniversario ta organisa diferente actividad en conexion cu e siman di lantamento di mucha. Tienda di Educacion cu ta forma parti di e comision lo tin un actividad awe diaranson 16 november di 5 or – 7:30 pm na Neptali Henriquez Park.

Everyday Sensoryplay hunto cu Fundacion Pa Nos Muchanan lo tene tayer interactivo cu lo trata e punto nr. 3 di Vision Pedagogico cual ta sea realistico y lo tin como tema Playful Parenting. Lo bay efoca ariba e importancia di hunga y tambe kico ta realistico den e fase di desaroyo ora ta trata hungamento. Tur e actividadnan ta gratis y registracion no ta necesario.

Tienda di Educacion conhuntamente cu Comision Vision Pedagocico Aruba ta invita pueblo di Aruba pa asisiti na tur e actividadnan rond nos isla durante henter e siman di lantamento di mucha.

Muchanan ta futuro di nos nacion. Ta nos deber pa proteha nos muchanan di tur peliger y tambe sigura nan un desaroyo sano. Na Aruba nos tin mas of menos 20% di nos poblacion di mas cu 112.000 habitante cu ta mucha nan di entre 0 – 18 aña. Aruba ta conta cu un comision cu ta salvaguardia e desaroyo positivo di nos muchanan cu ta e Opvoed Commisie cu ta consisti di varios NGO’s & tambe GO. Tin un Vision Pedagogico cu ta consisti di 6 punto basico den lantamento di mucha. Pues:



Lanta bo yiu den un ambiente safe y amoroso

Apoyo positivo, guia y pasa tempo hunto

Sea realistico

Disciplina positive

Cuida bo mes

Busca sosten y ayudo

Mayor nan tin e obligacion y responsabilidad cu nan yui (nan) y mucha nan tin nan derecho nan. Pero no solamente derecho pero tambe responsabilidad nan. Tin varios nacion na mundo cu ta implementa diferente “responsabilidad” nan pa e mucha nan. Aki nan ta unda Unicef ta focus ariba 9 responsabilidad universal cu ta wordo verwacht di mucha nan apart di nan derecho nan como mucha. Unicef a categorisa y inventarisa 9 diferente responsabilidad cu nos kier comparti tambe cu comunidad Arubano.

Responsabilidad nan di mucha segun Unicef:



Pa scucha di otro;

Pa take care (cuida) di nan mes;

Pa studia y respeta nan tutor (maestro);

Pa mustra amor y compassion na otro;

Pa ta e miho version di nan mes;

Pa respeta religion y decendencia di otro nan;

Pa mantene nan camber (shelter) limpi;

Pa siña di nan fout nan;

Pa no malgasta nada di cuminda.

E tratado di Derecho Di Mucha ta elabora ariba un total di 54 articulo y ta pone enfasis ariba e edad di 0 te 18 aña. E tratado ta focus ariba e derecho nan segun e 3 P-nan, pues:



Provee necesidad nan basico manera cuminda, shelter y medicina entre otro;

Proteccion di cualkier peliger sea humano of di naturalesa;

Participacion den un comunidad y derecho di un number propio, un fam y ricibi educacion.

Aruba ta conta cu su telefon pa hubentud cu ta 131, mucha nan y hoben nan por yama gratis y anonimo. Aruba ta conta tambe cu un Biblioteca pero tambe un Hungateca (speel-o-theek). Den e parti di educacion academico tin varios tipo di educacion acesibel pa mucha nan. Tin varios service clubs cu ta focus ariba e desaroyo di nos muchanan cu diferente projecto y tambe cu fondo nan disponibel. Y naturalmente pa mayor nan cu pregunta por Yama 161, Tienda di Educacion gratis y anonimo. Por tuma contacto tambe cu pregunta tocante desaroyo di muchanan cu Fundacion Pa Nos Muchanan na 5834247.

Muchanan merece nos amor, cariño y admiracion. Sin mucha nos no tin futuro. Ban nos tur yuda cuida nos muchanan. Yama 161 (anonimo) pa cualkier pregunta tocante lantamento di mucha y hoben. Tienda di Educacion t’ey pa duna conseho y guia.

Nos di Tienda di Educacion ta pone enfasis ariba educacion di un yiu. Un sonrisa den cara di nos yiu por hasi milager. P’esey ta importante pa nos como mayor of educador trece alegria, aunke nos tin suficiente den nos mente, pa nos yiu (nan) tin un infancia y desaroyo sin mucho preocupacion. Nos ta sostene mayor, educador of cualkier persona cu tin e tarea pa lanta un mucha cu cualkier preocupacion of pregunta. Nos ta duna servicio telefonico via 161 di dialuna pa diabierna di 8am – 6pm.

Bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur! Yama 161 pa cualkier pregunta tocante lantamento di mucha y hoben. Tienda di Educacion t’ey pa duna conseho y guia.

Cuida bo salud y alimenta bo mente cu positivismo! Ban lanta nos muchanan cu amor y compasion pa asina crea futuro generacion sano di bon boluntad.