Thuisexperiment groeit uit tot eigen bedrijfje

Renee English maakt een gezichtsmasker van onder meer aloe vera en pimba. Haar gezichtslijn wordt binnenkort gelanceerd.

PARAMARIBO –

“Ik worstelde in mijn tienerjaren met acne en hyperpigmentatie en plunderde letterlijk onze tuin op zoek naar kruiden of planten om brouwsels te maken voor mijn huid.” Toen haar dochter huidproblemen kreeg, ontwikkelde ze daarvoor een eigen zeep. De jeuk en droogheid namen af. Renee English ontwikkelde steeds meer zeepsoorten. Een vriendin bracht monsters naar haar werkplek en gaf ze mee als testers en de reacties logen er niet om. Het jaar daarop, in 2020, werd Kai Naturals Bath & Body opgericht.

De markt, zowel lokaal als internationaal, wordt overspoeld door

zelfgeclaimde professionals in de beauty-industrie. Er worden

lotions, scrubs en zeepsoorten in geuren en kleuren aangeboden. Op

zich is daar niets mis mee, maar als het om je huid gaat, vergt een

product meer kennis dan wat ingredienten hier en daar verzamelen,

extracten maken en vervolgens een creme maken.

English is vanwege een huidprobleem in deze branche beland en

doet er haar voordeel mee met haar opleiding als gediplomeerd

samensteller van biologische huidverzorgingsproducten en

gediplomeerd chemisch ingenieur. “Ik heb altijd producten voor de

familie gemaakt. En toen mijn dochter in 2019 last had van een

droge, schilferige en gevoelige huid besloot ik gewoon te putten

uit mijn kennis in de beauty-industrie.”

Koers

Ze is in tegenstelling tot twee jaar geleden niet ontevreden

over hoe zaken verlopen. Haar zeepsoorten werden toen alleen online

verkocht. Deze lijn groeide uit met producten met als

basisingredienten honing, neem, geitenmelk, Himalayazout, koffie en

syuru. “Dat waren nogal uitdagende tijden door Covid en de

nationale financiele crisis.”

De koers van de US dollar verdrievoudigde in anderhalf jaar

tijd. “Dat was een toename van 300 procent en dat kan je niet

doorberekenen in de prijs als je je klandizie wil behouden.” Een

ander probleem is ook dat niet alle ingredienten lokaal te krijgen

zijn. Die periode heeft ze kunnen overbruggen, door geloof in haar

producten. “Je moet je doel goed definieren en je markt kennen. Ken

je kracht en de methodes om je doelen te bereiken, en doe

betrouwbaar marktonderzoek.”

Nieuwe lijn

Nu de rook van de pandemie langzaam optrekt wordt meer mogelijk

en neemt ook de vraag naar cosmetische lotions, maskers en andere

gezichtsproducten toe. Kai Natural Bath & Body gaat haar

assortiment uitbreiden. “Na meer dan een jaar testen en

voorbereidingen komt de huidverzorgingslijn met producten om het

gezicht te reinigen en voeden over ongeveer drie maanden uit.”

Het streven is om producten te ontwikkelen die geschikt zijn

voor alle huidtypes. Wat begonnen is als een simpele wens, om

gezondere en effectievere opties aan haar gezin aan te bieden, is

meer geworden dan ze ooit had durven hopen.







