Thierry Zaveroni,  Grand maître de la Grande loge de France : “Se souvenir du passé et construire le futur”

Le Grand maître de la Grande loge de France était l’invité de l’émission “Face aux territoires”. • PHOTO DR

Thierry Zaveroni était l’invité de l’émission politique “Face aux territoires”, présentée par Cyril Viguier, diffusée sur TV5 Monde, en partenariat avec France-Antilles, France-Guyane, Nice-Matin et Ouest-France.

Cette semaine, l’émission a reçu Thierry Zaveroni, grand maître de la Grande loge de France. Dans “Face aux territoires”, il a balayé l’actualité nationale, les questions de société, mais aussi le fonctionnement et le secret qui entoure la franc-maçonnerie. Il a également été interrogé sur la question des mémoires, celle liée à l’esclavage notamment et sur le racisme.

Retrouvez l’intégralité de l’émission :

