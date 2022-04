Theatervoorstelling ‘Melanine ten strengste verboden’

01/04/2022 18:02

Audry Wajwakana

Een deel van de cast van het theaterstuk ‘Melanine ten strengste verboden’.

Foto: Berry Lijesen



PARAMARIBO –

“Het is belangrijk als mensen van kleur weten wat gebeurt met mensen van kleur in andere delen van de wereld. Daar kunnen we allemaal van leren en door geinspireerd raken.” Dit zegt regisseur Gavin-Viano over zijn theaterstuk ‘Melanine ten strengste verboden’ dat op 5, 6 en 7 mei in Theater On Stage wordt opgevoerd.

Hoewel de rode draad van het stuk zwart-wit racisme is, vindt de

regisseur dat het ook van belang is voor Suriname. “Want er worden

onderwerpen, zoals institutioneel racisme, etnisch profileren,

onrecht, broederschap, respect, cultuur en seksualiteit besproken,

waardoor het actueel en herkenbaar is voor jong en oud.” Voor de

opvoering komen hij en de spelers op 28 april naar Suriname.

In het stuk vertellen Gavin-Viano & Wisdom Lanes het

waargebeurde verhaal van de Scottsboro Boys, negen zwarte jongens

tussen dertien en twintig jaar die in 1931 ten onrechte werden

veroordeeld voor verkrachting van twee witte vrouwen. Gavin-Viano

maakte de voorstelling in 2017, in het tweede jaar van zijn

regieopleiding aan de Toneelacademie Maastricht. Hij toerde ermee

in theaters in Nederland.

Uitwisseling

Het project dat wordt ondersteund door Fonds Podiumkunsten en de

Nederlandse ambassade in Suriname heeft een sociaal- en

uitwisselingskarakter. “We komen niet zomaar naar Suriname om te

laten zien wat we doen. We willen ook van elkaar leren”, zegt de

regisseur.

Behalve de geplande speeldata in Theater On Stage zal het stuk

worden opgevoerd in kindertehuizen en op middelbare scholen. In het

kader van de uitwisseling wil de cast aan de slag gaan met

getalenteerde Surinamers. Hiervoor is er via social media een

oproep gedaan voor auditie, waaraan negen lokale acteurs en een

pianist mogen deelnemen.

De geselecteerde Surinaamse cast doet alleen een interne

presentatie voor genodigden, producenten en geinteresseerden. “Nu

de coronamaatregelen worden versoepeld, kijken we reikhalzend uit

naar de toekomstige projecten om met Surinaamse talenten aan de

slag te gaan en een duurzame samenwerking op te zetten.”

Betekenis van theater

Voor Gavin-Viano betekent theater vernieuwing, non-conformisme,

diversiteit, laagdrempeligheid en kunst met een hoog belang.

“Theater en kunst moeten van toegevoegde waarde zijn”, stelt hij.

Theater is voor hem dan ook meer dan een standaard black box, met

duur decor en indrukwekkend licht. “Het moet de weerspiegeling zijn

van de mens, diens geschiedenis en alle bijbehorende ontwikkelingen

van het leven. Het hoeft niet elitair, niet eenzijdig te zijn.”

De regisseur vindt dat theater begint vanuit een intrinsieke

kracht om middels creativiteit de gedachten en fantasie van anderen

aan te wakkeren. “Jongeren moeten met theater in aanraking komen.

Op die manier kunnen zij op artistieke wijze worden

geinspireerd.”

