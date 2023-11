THE RITZ-CARLTON, ARUBA TA CELEBRA NAN 10 ANIVERSARIO Y HONRA TUR E DAMAS Y CABAYERONAN PA UN DECADA DI SERVICIO EXCEPCIONAL

The content originally appeared on: Diario

PALM BEACH, ARUBA, 22 di October, 2023–E celebrashon di e di 10 aniversario di Aruba su hotel di luho tabata centra riba e hotel su recursodi mas importante den e compromiso di servicio pa cu tur bishitantenan –eDamas y Cabayeronan di The Ritz-Carlton, Aruba.

Dia 14 di November, e hotel a organisa un anochi memorabel y special pa e Damas y Cabayeronan, e ‘charter team’ cu a habri e portanan di The Ritz-Carlton, Aruba 10 anja pasa. E hotel taconta cu un impresionante ‘charter team’di 152, un cantidad cu ta representa casi 25% diture Damas y Cabayeronan cu ta traha na e hotel awe.

E celebrashon a continua dia 15 di November ora tur e Damas y Cabayeronan di e hotel tabata invita den e luhoso Ritz-Carlton Ballroom y acompaña di distinguido invitadonan manera representantenan di Desarollos Hotelco, ATA, AHATA, y Marriott International.Un celebrashon involvidabel unda a duna reconocimiento na cada un Dama y Cabayero di e hotel ya gradisinan pa nan dedicashon, servicio exceptional, compromiso, y pa e mas di 29,200 ora di servicio na Community Footprints y nos isla stima, Aruba.

Pa edia di aniversario di e hotel, 22 di November, e Damas y Cabayeronan tabata tin e gran placery honordi comparti un momento special cu e huespednan y e miembronan di Marriott Bonvoy, un evento na lamancu a refleha e esencia di Aruba y unda a duna agradecimento na ture miembronan pa nan lealtad y a festeha huntu cu nan e di e 10 anja di The Ritz-Carlton, Aruba.

For di su apertura na 2013, The Ritz-Carlton, Aruba situa na e prestigioso area di Palm Beach a bringa hospitalidad di luho na e isla di Aruba. E resort tarenombra pa su elegante cambernan,espacionan di eventonan, restaurantnan eskisito, manera BLTSteak y Casa Nonna New York,spa di luho, un vibrantecasino, entre otro amenidadnan di e resort.

Na fin di 2022, cada un di e 320 cambernan a wordo renoba y ta brinda un diseño moderno, elegante y cuta refleha e entorno natural di e isla. Ademas di interiornan renoba, e resort tambe a introduci un programashon actualisa, cu e ultimo adishon cu ta e Madero Pop-Up Bar y tambe e grandioso promocionan di The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba.

“E ultimo 10 anja a representa un hornada extraordinario pa nos resort, nos bishitantenan, nos Damas y Cabayeronan, y nos comunidad local,” a bisa Steven Redkoles, Gerente General di Area. “Desde nos apertura, e resort iconico aki abrinda un hospitalidad y servicio di luho, experencianan personalisa y inolvidable na cada un di e bishitantenan.

Nos ta sumamente agradeci pa e grandioso decada y ansioso pa continua brinda e servicio legendario cu The Ritz-Carlton ta conosi pe, crea momentonan involvidable pa nos huespednan y sigi contribui cu Aruba su Turismo. Nos ta warda cu hopi emocion.