The Myztikalz brengen ‘Alvin and the Chipmunks’ tot leven

29/04/2022 16:02

Shanavon Arsomedjo

Fally van Gennip, Tariq MacDonald, Winston Adaba, Lorenzo Castillion en Romario Naarden, de vijf leiders van The Myztikalz.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

“Alvinnnnnnnnnnnnnnnnnnn!” Deze soms wanhopige kreet klinkt menigeen bekend. Die volgt altijd na een ‘kwajongensstreek’ van Alvin, de hoofdfiguur van The Chipmunks. Hij en zijn broers Theodore en Simon zijn vandaag in Theater On Stage, want dansgroep The Myztikalz brengt ze tot leven. Met de theatervoorstelling ‘Alvin and the Chipmunks’ beoogt The Myztikalz vooral kinderen een andere beleving te geven van dans en theater. Het worden dansoptredens, theater en zang in musical vorm.

“We geven een concert met liederen van Alvin & The

Chipmunks, met background dansers en andere activiteiten erin

verwerkt”, vertelt leider Winston Adaba. Deze dansvoorstelling

wordt volgens hem de eerste in haar soort in het land. Als kers op

de taart gebeurt dit in samenwerking met een circus, dat ook zal

optreden.

De leden van de groep zijn blij dat zij eindelijk weer mogen

optreden. Twee jaar lang niets doen met hun hobby was niet

makkelijk. Maar ze zijn er klaar voor om te laten zien waarop zij

zich de afgelopen tijd hebben voorbereid. ‘Alvin & The

Chipmunks’ is een van de evenementen die de dansgroep houdt in

verband met haar 22ste verjaardag, die op 8 april werd

herdacht.

Op de jaardag zelf was er een filmdag met een collage van

dansoptredens de afgelopen tijd. “Daarmee wilden wij alle

leerlingen zichzelf laten bewonderen op groot scherm. Daarnaast

hadden wij een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.”

Hij zegt er bewust voor te hebben gekozen om de voorstellingen in

de paasvakantie te organiseren zodat de kinderen een leuke

activiteit hebben.

Talent ontwikkelen

Adaba kijkt positief terug op 22 jaar The Myztikalz. Het team

heeft heel veel leuke en leerrijke activiteiten gehouden en ook

veel meegemaakt en ervaring opgedaan. Maar wat hem vooral is

bijgebleven, is de allereerste danstheatershow. “Ik kon genieten

van wat wij aan onze leden hebben geleerd. Hen op een podium zien

optreden, brengt mij het besef dat we positief bezig zijn. Dat

geeft mij een trots gevoel. Dat we ook danskampioenschappen hebben

gewonnen, is voor mij heel speciaal.”

Tot 2010 focuste de groep zich op dans battles. Daarna werd

slechts onderling getraind, voordat in 2012 werd besloten om de

voorkeur te geven aan het educatieve aspect. De leden zijn zich

gaan concentreren op het verbreden van talent door het verzorgen

van danslessen en het ontwikkelen van hun talent in de vorm van

dans, kunst en theater. “Sinds wij besloten danslessen te geven,

hebben wij elk jaar groei gemerkt. We kregen meer leden en zelfs

degenen die afhaakten, kwamen terug.”

Waar Adaba vooral veel waarde aan hecht, is dat The Myztikalz

niet gewoon een dansgroep is, maar mag worden gezien als een hechte

familie. “De leden leren ook discipline, hoe om te gaan met elkaar,

projecten coordineren, begeleiden en uitvoeren. De band die we

hebben met elkaar, maakt ons uniek.” De leiding, die hij vormt met

Lorenzo Castillion, Fally van Gennip, Tariq MacDonald en Romario

Naarden, zorgt ervoor dat de groep in leven wordt gehouden en

activiteiten voor jongeren kan blijven organiseren.

Het is de bedoeling om in augustus een grote show te geven,

waarbij bewustwording voor kanker de rode draad vormt. “We willen

vooral jongeren bewust maken over deze ziekte en hen leren

kankerpatienten niet te verstoten. Het is belangrijk dat ook ook

zij zich veilig en vrij kunnen voelen in de samenleving.”







