The Movies na Gloria cu 4 dia di caredanan intenso di Hot Wheels

The content originally appeared on: Diario

​

Den ambiente pa pelicula FastX

ORANJESTAD (AAN): Riba Diaranzon 17 di Mei venidero, lo tin e premiere di e pelicula ‘FastX’, cu ta un sequel nobo di e serie di peliculanan ‘Fast & Furious’, y specialmente pa esaki, The Movies @ Gloria Entertainment Complex a dicidi pa combina esaki cu un fenomenal competencia di autonan chikito Hot Wheels, y pa esey a uni forza cu Jan Fleming Boys pa organiza esaki.

Esey ta loke Devin de Veer, kende ta encarga cu benta y mercadeo na Gloria a divulga durante un conferencia di prensa, pa anuncia e ‘Hot Wheels Competition’ aki cu lo ta dianan 18, 19, y 20 di Mei 2023 for di 1:00 pm te cu 9:00 pm.

Esnan cu cumpra ticket por hunga: E competencia lo bay ta na di segundo piso na The Movies na Gloria, unda cu cada persona cu bay cumpra un ticket pa mira e pelicula di FastX y un combo, lo ricibi un auto di HotWheels regalo. Esaki lo tin cierto cantidad disponible.

De Veer a agrega, cu a cada competencia nan por tuma 32 participante. Cada dia nan lo tin 4 competencia, di cual uno ta start 1:00 pm, e otro ta cuminza 3:00 pm, e siguiente ta cuminza 5:00 pm, y e ultimo ta cuminza pa 7:00 pm. E lo bay ta den e sistema di ‘First Come, First Served’, pues bo ta yega eynan, cumpra bo ticket y bo combo, asina bo ta haya bo Hot Wheels den su paki, pa asina bo por forma parti di e competencia di Hot Wheels.

Competencia final: Devin de Veer a splica cu riba Diadomingo 21 di Mei 2023, e ganadornan di cada dia teni riba 18, 19, y 20 di Mei (cada dia ta saca 4 ganador), pues e 12 participantenan final lo ta cla pa e bataya final.

E evento final di 21 di Mei cu e 12 finalistanan, lo bay competi e ora den e sala di IMAX pa saca un ganador di e Hot Wheels FastX Edition 2023 aki.

Esaki ta prome biaha cu lo tin un competencia di Hot Wheels den sala di IMAX. E pista lo ta net abao dilanti e pantaya, y lo transmiti cu camera tambe e competencia di cual bo por mire mesora riba e pantaya di IMAX. Aki bo tin di paga un entrada di 5 Florin, y lo bo por disfruta di esaki comodamente sinta den stul, y lo acepta maximo 250 hende den e sala ey.

Zulaika Thiel di Jan Fleming Boys na su turno a splica cu e regla di pista ta cu esnan cu cumpra ticket y combo pa haya un Hot Wheels, tene cuenta cu e autonan lo bay ta den baki cera. Esnan di Jan Fleming Boys mes ta pone bo nomber riba lista, y ta haci e match di caredanan, y ta encarga cu e resto di careda, te na final ora cu tin e ganadornan.

Premio pa ganadornan: E careda di Hot Wheels lo bay ta den mesun categoria di FastX, esta ‘street race’. E participante lo haya un auto nobo den paki (e peso lo ta 40 gram) pues depende con bo Hot Wheels ta, e por core perfecto of e por bolter of haya otro accident den careda. Hecho ta cu e lo bay ta fair racing. Pues e participantenan no mag di bay cu nan auto na cas. Nan lo keda warda den baki cera, pa evita cu e participantenan por bay ‘modifica’ of tune nan auto pa core mihor. Asina e caredanan lo keda husto.

Devin de Veer a indica cu lo tin premio pa tur 12 finalista, y esnan cu sali den e top 3 lo haya premio mas grandi. El a bisa cu e premionan ta na caminda pa Aruba.