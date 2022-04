The Hub groeit uit haar voegen

19/04/2022 10:10

Sharon Singh

Leerlingen van The Hub hebben op Goede Vrijdag de musical ‘Sharing is Caring’ opgevoerd.

Foto: Sharon Singh



PARAMARIBO –

“Wat we met wilden doen is een plek creeren waar we andersoortig denkende Surinamers willen stimuleren. Waar begin je dan, bij de toekomst, de kinderen dus. Als wij goed verzorgd willen worden op onze oude dag, moeten we nu in de jeugd investeren.” Met die gedachte werd The Community Hub vijf jaar geleden opgestart vertelt voorzitter Anoushka Blanca.

Maar het buurtcentrum te Flora is meer dan een bibliotheek,

zoals menigeen denkt. Het is een kweekvijver voor jong talent, maar

ook een huis voor kinderen met een leerachterstand. Omdat gewoon

een boek lezen in de bieb mogelijk saai kan klinken, is voorlezen

een vast onderdeel bij ‘The Hub’. Daarnaast leren kinderen

schrijven en wordt sport beoefenen gestimuleerd.

Blanca geeft aan dat de ruimte van de organisatie intussen niet

meer voldoet. “We hebben een grotere plek nodig.” Ook worden

voorbereidingen getroffen om de activiteiten van The Community Hub

naar Commewijne te brengen. Om verder te groeien wordt bovendien

samengewerkt met onder meer Stibula (Latour) en Villa Zapakara.

Op Goede Vrijdag beleefde The Hub een unicum met het opvoeren

van de musical ‘Sharing is caring’. Het was de eerste productie in

zijn soort in het vijfjarig bestaan van de organisatie. Sommige van

de spelers in de musical gaan niet eens naar school vanwege

omstandigheden. “Maar het is ons toch gelukt om ze als volwaardige

burgers neer te zetten.” Blanca zegt dat de musical ook zal worden

opgevoerd bij Villa Zapakara en te Stibula.

*Het uitgebreide artikel staat in de krant van

woensdag







