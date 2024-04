The Casino at The Ritz-Carlton Aruba a revela su mega campaña pa 2024

The content originally appeared on: Diario

​

Anticipando e gran apertura di The St. Regis Aruba



Bo por gana un Mercedes-Benz G-Class 2024

ORANJESTAD (AAN): Desde aña 2019, The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta conoci pa su campañanan emocionante manera e Ferrari Giveaway, campañanan di Mega Win cu e premionan cash di mas atractivo, vacacionnan exotico y hopi mas. E aña aki, mientras nan ta prepara pa e gran apertura di St. Regis Aruba, nan ta trece un mega campaña pa celebra esaki, unda nan ta rifa un Mercedes-Benz G-Class 2024.

Tur e bishitantenan di The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba por participa pa gana e auto exclusivo aki door di ta miembro of bira miembro di e VIP Club unda por disfruta di beneficionan extraordinario cu nan Tier program yama Elevate.

Tur bishitante por cuminsa acumula punto for di 12 di April te cu 22 di November, pa ricibi ticket di rifa pa por participa. Por haya ticket di rifa di e siguiente manera:

(*) Cada 300 punto riba slot machines / $150 theoretical win na weganan di mesa = 1 ticket di rifa

(*) Cada check di $150 na Casa Nonna New York, BLT Steak y Divi Lounge = 1 ticket di rifa

Lo tin un total di 50 finalista competiendo den e gran final riba 22 di november pa bira e feliz ganador di e Mercedes-Benz G-Class 2024! Tin cuatro manera pa bira un finalista:

(*) Sorteonan semanal (tur diasabra cu $12,000 den premio): seleccionando 31 finalista.

(*) Golden Key dia 16 di November: seleccionando 2 finalista.

(*) Top Player’s Race dia 21 di november: seleccionando 9 finalista.

(*) Last Chance Drawing dia 22 di November: seleccionando 8 finalista.

E campana aki a hala atencion di tur hende, local y tambe internacional, mirando cu esaki ta e di dos biaha cu The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta trece un auto di e caliber aki den e region di Caribe y ta ofrece tur hende e oportunidad pa gana e auto unico aki.

E Mercedes-Benz G-Class 2024 tin un exterior poco ‘boxy’, cual ta un parti iconico di e auto, ademas di su diseño unico cu un exterior color preto y un interior den un color cora vibrante. Ora bo sinta den e auto, bo lo encontra tur e luho cu Mercedes-Benz ta ofrece, incluyendo stoelnan di cuero y Burmester surround system cu ta consisti di 15 loudspeakers. Tur loke bo ta busca den un auto bo lo haya den e auto luhoso aki: clase, comodidad y un experiencia unico cu un turbo-charged V8 engine…y un persona lo ta e feliz ganador di e auto luhoso aki dia 22 di november.

The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba ta hopi orguyoso di trece e auto aki anticipando e gran apertura di The St. Regis Aruba, como cu e ta refleha e luho y alta calidad cu The Ritz-Carlton y The St. Regis ta ofrece. The Casino at The Ritz-Carlton Aruba ta ofrece un servicio di alta calidad y ta garantisa un experiencia unico. Pa mas informacion tocante con pa participa pa gana e Mercedes-Benz G-Class 2024, por bishita The Casino at The Ritz-Carlton, Aruba su VIP Desk of por yama na 527-2276/ 527-2277 y nan lo asisti cu tur detayenan di con pa participa y gana.