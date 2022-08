“The Banana Run” ta un actividad pa uni pueblo completo: pa pariba y pabao di brug bira uno!

The content originally appeared on: Diario

Hubert Dirksz, director di Compra NV:

ORANJESTAD (AAN) – Director di Compra NV, señor Hubert Dirksz, a elabora tocante e evento cu e compania ta organizando pa dia 9 di October venidero, yama “The Banana Run”.

Dirksz a cuminza pa yama bon bini na miembronan di prensa, destacando e rol importante di e medionan di comunicacion den comunidad, y tambe na e atletanan presente, pasobra nan ta parti di e plan cu e compania tin pa futuro, y no solamente como empresa, como producto, nan tin un aspecto social cu ta hopi importante.

Director di Compra NV a bisa cu na otro paisnan na mundo, un empresa no ta wordo midi solamente pa loke ta bende of gana, pero tambe pa su aporte den e aspecto social. Dirksz a conta un historia di exito di un producto cu a wordo introduci 20 aña pasa. El a referi na bacoba cu tabata bin di Venezuela den e barkitonan, cu 30 pa 40 grado di temperatura, y no tabata tin un bon apariencia, pero cu tabata costa 10 florin pa kilo, cu ta hopi barata. No obstante, e Arubianonan ta prefera paga un tiki mas pa un miho producto.

Asina e tempo ey Compra a purba di introduci un producto di calidad halto, tanto pa e consumidor local como pa e turistanan. E turistanan tabata puntra di con si Aruba ta un Isla tropical, no tin bunita bacoba. Despues di sondea Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana, Compra a dicidi di cumpra e producto di Costa Rica. Pues, e bacoba cu Compra ta importa ta bin di Costa Rica pa 20 aña consecutivo y e ta un exito bastante grandi.

Hubert Dirksz a expresa cu Compra ta contento cu nan ta contribui tambe, na e salud di nos pueblo. El a subraya cu bacoba ta e fruta perfecto. E tin tur sorto di vitamina y potasio cu otro frutanan no tin.

El a splica pakico el a conta e historia aki. Esaki ta pasobra el a wordo invita algun luna pasa door di Minister Geoffrey Wever, pa e ta miembro di un panel cu ta bin cu idea pa San Nicolas. “Y ora di wak e historia cu mi a caba di conta boso, e tin algo di haber cu loke ta pasando aworaki na San Nicolas. Nos kier cuminza di nada y nos kier haci algo”, el a menciona. El a bisa cu un eror cu no mester haci, ta pensa riba e final ora bo a caba di cuminza. Bo tin cu cuminza somewhere. “Como panelistanan nos tin plan grandi, pero naturaleza ta siña nos cu nos curpa ta traha di celnan, cosnan chikito cu hunto, bon uni ta bira algo grandi”, Hubert Dirksz a señala.

El a expresa cu hopi Arubiano no ta conoce San Nicolas drechi, y hasta ta papia di dos Aruba: pariba di brug y pabao di brug, y e ta haya cu esaki no ta bon. “Cu tur beneficio cu e refineria a trece, el trece algo malo si, el a dividi nos”.

E idea cu e panel ta bay bin cune ta pa bin cu un actividad cu lo por uni Aruba: pariba y pabao di brug den un dia. “Y riba e dia ey nos kier haci deporte, donacion, parti premionan y nos kier pa e pueblo di Aruba en general bin hunto na e actividad aki y ta parti uni di nos Aruba!” Dirksz a bisa.

Asina aki e compania ta bay organiza den luna di October, e prome “Banana Run”, unda ta bay tin un carera di diez miya cu ta bastante largo. Y tin canamento pa mucha chikito y personanan di mas edad.

El a reitera cu Compra lo haci hopi donacion y lo reparti premio pa e atletanan. Dirksz a pidi prensa pa push y motiva e poblacion pa e dia aki, y ban laga hacie un evento anual, pa Aruba bin hunto na San Nicolas, mira e buniteza cu tin den e distrito aki. El a expresa cu su slogan ta cu San Nicolas “ta unico caminda unda cu berde cu geel ta uni” anto “laga nos hacie tambe na October”, el a conclui.











