The amazon conservation team presenteert In?r?

17/12/2021 03:14 – Tascha Aveloo

Traditionele craft en sieraden ontworpen en vervaardigd door inheemse vrouwen uit het zuiden van Suriname. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – In Readytex Art Gallery vond donderdag de presentatie plaats van In?r? Rainforest Jewels & Craft. Er zijn sieraden getoond ontworpen door vrouwen uit inheemse dorpen, in het zuiden van Suriname, die tegen de grens van Brazili? aanliggen. De tentoonstelling is het nieuwste project van the amazon conservation team Suriname (ACTS).

Voor het project is Judith Uiterloo van Atelier Dor? aangetrokken om met dertig vrouwen te werken aan nieuwe vormgeving van sieraden. Dit door de traditionele methodieken te gebruiken op manieren waaraan ze nooit hadden gedacht. Volgens Uiterloo was het een inspirerend proces. Ze heeft de dames ook kunnen overtuigen van het gebruik van meer natuurlijk materiaal uit hun omgeving. De sieraden waren te zien op kleding vervaardigd door designer Christel Nirk.

De kernactiviteiten (core business) van het ACTS zijn conservatie van cultuur oftewel cultuurbehoud en verbetering van de levenspositie van de inheemsen in de gebieden waar zij actief is. In dat kader is er de afgelopen twintig jaren geprobeerd om de vele vrouwen die traditionele craft en sieraden maken te faciliteren. De sieraden werden opgekocht voor wederverkoop in Paramaribo. “Maar door de jaren heen hebben we ook geleerd dat dit niet onze core business is en dus zijn we op zoek gaan naar partners”, vertelt Minu Parahoe, directeur van ACTS.

De sieraden zijn na deze kunstzinnige presentatie te koop bij Icana en Readytex. Op de avond zelf zijn een aantal exemplaren verkocht. Tijdens de presentatie was er live schilderen door Shaquille Bottse en muziek van DJ Cat in samenspel met de djemb? van kunstenaar Andre Mosis. The amazon conservation team Suriname is volgend jaar twintig jaar actief in Suriname.

