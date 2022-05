Thalassemie, een nog relatief onbekende ziekte in Suriname

08/05/2022 12:30

-

Arjen Stikvoort





PARAMARIBO –

“De medicijnen zijn schaars en worden bovendien niet volledig betaald door de verzekering. Er moet veel ‘eigen’ geld bij om te strijden voor een beter leven voor onze zoon Lamidi die al sinds zijn derde jaar lijdt aan

Thalassemie”, uit zijn bezorgde moeder haar frustraties. Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan deze erfelijke bloedziekte. In Suriname zijn dat naar schatting tussen de vijftig en honderd personen. Zondag (vandaag) is Wereld Thalassemiedag.

“Dat de ziekte nog niet heel bekend is en er een taboe op rust,

moet tot het verleden gaan behoren”, vindt Nicole Oldenstam,

Surinames enige hematoloog (bloedspecialist), werkzaam in het Sint

Vincentius Ziekenhuis. “Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt door

labonderzoek hoe beter met de behandeling kan worden begonnen in de

vorm van bloedtransfusie om verdere aantasting van de organen te

voorkomen.”

Bij thalassemie wordt de hemoglobine weinig tot niet aangemaakt,

waardoor de rode bloedcellen te snel worden afgebroken. Zo een

persoon lijdt aan chronische bloedarmoede. Hemoglobine is een stof

in de rode bloedcel die verantwoordelijk is voor transport van

zuurstof vanuit de longen naar de andere organen. Het hielprikje

bij de geboorte kan de ziekte tijdig opsporen, maar in Suriname is

dat nog niet mogelijk.

De aandoening wordt meestal in de eerste vier tot zes maanden na

de geboorte ontdekt. De zuigelingen groeien niet goed, eten en

drinken niet zoals het zou moeten, de milt en lever kunnen vergroot

zijn en er kan sprake zijn van botvervorming. “Genezing is alleen

mogelijk via stamceltransplantatie, maar het is een risicovolle

behandeling die niet op elke patient toepasbaar is”, houdt

Oldenstam de Ware Tijd voor.

Medicijnen

Lamidi (19) was drie jaar toen bij hem de ziekte werd ontdekt.

Hij had een lage salie, was vaker moe en zag er ‘geel’ uit. Hij

moet elke drie weken naar het ziekenhuis voor een bloedtransfusie,

maar elke keer betekent het dat hij teveel ijzer in zijn bloed

krijgt. “Dat moet met medicijnen uit het systeem worden gehaald en

dat kan mij zo’n anderhalve dag kosten”, deelt Lamidi zijn

ervaring.

Hij onderstreept dat van het medicijnentekort zoals door zijn

moeder geschetst. “De medicijnen zijn er niet altijd en bovendien

erg duur.” Nu hij ouder wordt, gaat het wel beter met de ziekte.

“Maar omdat mijn ijzergehalte nog steeds niet stabiel is, moet ik

constant medicijnen innemen, zoals pillen die nogal duur zijn.” Er

is nog een groot taboe op de ziekte, ervaart Lamidi. “Misschien

zijn er zelfs mensen die het hebben, maar het niet eens weten. Met

andere patienten praten en ervaringen en adviezen uitwisselen, zou

het omgaan met Thalassemie een stuk gemakkelijker maken.”

Levenlust

Om het ijzer na een bloedtransfusie weer uit het lichaam te

krijgen, wordt het medicijn desferal via een infuus toegediend. Dit

dient eigenlijk vijf keer per week te geschieden. “De verzekering

dekt slechts een of twee dagen per maand”, onthult Oldenstam. “En

dat is zonde, omdat ophoping van ijzer in het bloed de organen kan

aantasten.” Omdat bloedtransfusies bij thalassemie op geplande

tijdstippen plaatsvinden, kan het bloed dagen of weken vooraf

worden besteld, waardoor patienten hiermee (nog) geen problemen

hebben.

De internist-hematoloog benadrukt de noodzaak van bewustwording

van de ziekte en dat permanente beschikbaarheid van ‘betaalbare’

medicatie heel belangrijk is voor de ontwikkeling en levenslust van

de patient. “Want er zitten hele goede studenten tussen en als zij

hart- of leverfalen krijgen door een instabiel ijzergehalte in het

bloed en daardoor uitvallen, is dat een groot gemis voor de

economie.”

Medicatie uit India

Roshni Mirchandari (25) lijdt al haar hele leven aan

thalassemie. Ze reisde naar India voor medicatie. Jarenlang diende

ze zichzelf via een machine en een naald desferal toe, maar het

ijzer in haar bloed ging weer omhoog. De pillen Asunra uit India

houden het gehalte nu stabiel. Om de twee weken ligt ze aan de

bloedtransfusiemachine. “Als mijn salie te laag is, word ik moe en

is het lastig om mijn bloedvaten te vinden voor de bloedtransfusie.

Dus wordt mijn ijzer goed in de gaten gehouden.”

Ook zij wil dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de ziekte,

“want er kunnen nog veel meer mensen zijn die misschien niet eens

weten dat ze ermee rondlopen of drager zijn van het gen. En vanwege

de erfelijkheid is het verstandig om de dragers tijdig op te

sporen, zodat je weet waar je aan begint en de behandeling zo vroeg

mogelijk kunt starten”. Mirchandari is blij met de enige hematoloog

in Suriname, “want zo leer je veel over de ziekte en word je

tenminste goed behandeld”.

Gendragers

Valenciano Setrodiwerio en zijn vrouw merkten na de geboorte van

hun dochter dat er iets niet normaal was bij hun kind. Ze gingen

uit op onderzoek, consulteerden artsen, maar kregen van hen te

horen dat het kind een aandoening heeft waarvan ze nooit eerder

hadden gehoord. Achteraf blijkt dat de vader drager is van het gen

en het heeft overgedragen aan zijn nu zevenjarige dochter. Daarom

is hij voorzichtig om een tweede kind te verwekken.

Setrodiwerio: “De ziekte uitte zich na drie maanden bij mijn

dochter. Ze zag er bleekjes en futloos uit. We schrokken enorm,

omdat het voor ons een onbekende ziekte was.” Maar ze is onder

behandeling en inmiddels gewend aan de (enge) naalden van de

bloedtransfusie. “Je zou niet zeggen dat zij een patiente is. Ze

gaat naar school, danst, speelt en maakt filmpjes op

TikTok.”

Door meer bewustwording, middels onder meer de Wereld

Thalassemiedag op 8 mei, moeten er onder andere meer contacten

komen met het buitenland voor (nog) betere medicijnen ten behoeve

van de gezondheid van de patienten. “Want dat is toch wat elke

ouder wil voor zijn kind”, besluit Setrodiwerio.







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina