Teun de Ridder wint Gerard Brunings Wielerrace

05/04/2022 01:13

-

Ricky Wirjosentono





PARAMARIBO –

“Het was een mooi ontspannen race. Ik denk dat we terug moeten gaan naar zeven jaar terug. Toen had je een groep wielrenners die actief internationale wedstrijden deed die groep was groter. Maar was leuk met deze groep.” Zo sprak Teun de Ridder nadat hij zondag de Gerard Brunings Wielrenrace van de Surinaamse WielrenUnie (SWU) op zijn naam had geschreven. Het betrof een traject van 5,6 kilometer dat twaalf keren gereden werd. Kenrick Sahadeo werd runner-up en Dimitri Madamsir completeerde de top drie.

De Ridder die jarenlang voor de Triatleet uit komt vertrekt voor

goed uit Suriname. Het was voor hem een mooie afscheid op de fiets.

“We zien wel wat de toekomst met ons mee brengt”, aldus De Ridder.

Sahadeo vindt dat hij veel beter kon presteren, maar door studie

kon hij niet optimaal trainen. “Het parcours was goed, maar niemand

wilde voor elkaar werken. Je weet dat iedereen die aan wielrennen

doet, gaat alleen voor de winst. Dus niemand wilde samen werken”

stelt Sahadeo.

Madamsir is dezelfde mening toegedaan. Maar hij vond het beter

af te wachten wat er in de groep kon gebeuren. “Ik kon niet

makkelijk aanvallen. De mannen waren sterk. Ik had ook niet veel

energie meer en er was ook geen samenwerking”, stelt Madamsir.

Tachana Dalger ervaarde de race als spannend. Zij was al bij de

start verzekerd dat de winst op haar naam geschreven zou worden,

gelet op de overige vrouwen deelname. “Deze race was als het ware

een training voor me, want ik ben eigenlijk een baanwielrenner. Dus

mijn focus was meer op de sprint gedeelten”, zegt de 21-jarige die

geen moment dreiging kreeg van de overige deelnemers.

Zuwena Heilbron is met de instelling geweest om als tweede te

eindigen, want ze kent de sterke kanten van Dalger. “Het was niet

makkelijk. Ik kreeg veel tegenwind en dat maakte het zwaarder voor

mij. Ik weet dat Dalger sterk is op de sprint, dus ik wist dat ik

niet van haar zou kunnen winnen. Maar ik heb het als spannend

ervaren. Nu op naar de volgende race”, aldus de 20-jarige.

Uitslagen:

Elite klasse: 1 Teun de Ridder; 2 Kenrick Sahadeo; 3

Dimitri Madamsir

Dames: 1 Tashana Dalger; 2 Zuwena Heilbron; 3 Brigitte

Rijsdijk

Masters 50+: 1 Ruben Vismale; 2 Benito Geerlings; 3

Patrick Hart

Junioren: 1 Dimitri Madamsir; 2 Martino Pansa; 3 Keoma

Sumter

U-17: Khalid Griffith







