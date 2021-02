‘Terugkeer Akiemboto in DNA blijft mogelijk’

Ondanks het afwijzende vonnis van rechter Rewita Chatterpal donderdag in kortgeding waarin Sergio Akiemboto eist dat hij weer tot De Nationale Assemblee moet worden toegelaten, blijft de mogelijkheid hiervoor open. De NDP zal er dan wel voor moeten zorgen dat de kandidaten die in de lijn staan om de vacante zetel voor Brokopondo te bezetten niet bewilligen. Dat zegt Eugène van der San, bestuurskundige en voormalig directeur van het Kabinet van de President. Hij is het eens met het vonnis en ziet eventueel hoger beroep niet zitten.