Terugblik op staatsgreep 25 februari 1980 en de erfenis daarvan

INGEZONDEN –

Op 25 februari 2022 gaat volgens aankondiging een selecte groep van Bouterse-aanhangers de straat op om de zogeheten revodag, voor mij rouwdag, te herdenken. Ter gelegenheid daarvan belicht ik in deze bijdrage de erfenis van de gewelddadige staatsgreep van 25 februari 1980 en de erfenis tot juli 2020. In mijn beschouwing was die periode de grootste fout in de democratische republiek Suriname. Hoewel er nu twijfel wordt gezaaid over het doorgaan van het NDP-massa straatprotest, verwacht ik toch een daverende opkomst samen met prominenten van de paarse partij.

Teneinde te kunnen overwegen in hoeverre het huidige staatshoofd

meer of minder vertrouwen nodig heeft om zijn zittingsperiode

succesvol af te maken, geef ik hierin enige munitie ter

overdenking. Het is een selectie van pikante feiten en

gebeurtenissen uit de voorbije 42 jaar.

Opsomming

De rebellerende militairen onder leiding van sergeant Desire

Delano Bouterse konden op de vroege ochtend van 25 februari 1980

met of zonder steun van de Nederlandse kolonel Hans Valk, de

toenmalige regering Henck Arron met geweld omverwerpen. Dat werd

door de samenleving als verlossing beleefd.

De nieuwe machthebbers konden met financiele en diplomatieke

steun van Nederland snel een militaire dictatuur vestigen. Vrij

snel brachten zij enkele logistieke verbeteringen van

nutsvoorzieningen vooral in de districten. Daarentegen werd de

democratische rechtsorde in het land uitgeschakeld en

gemilitariseerd.

Tegenstanders van het militaire bewind werden zonder juridische

processen geexecuteerd. Ten gevolge daarvan raakte het bewind

van de buitenwereld geisoleerd en kwam het in grote financiele

problemen; vooral door stopzetting van ontwikkelingshulp uit

Nederland.

Militaire leiders vonden toen hun heil in grootschalige smokkel

van drugs en andere goederen. Marrongemeenschappen raakten in

opstand onder leiding van de veroordeelde Ronnie Bunswijk. Het land

dreigde verscheurd te raken; uit diaspora Nederland volgden ook

bevrijdingsacties.

Ten einde raad besloot het Militaire Gezag in overleg te treden

met de toenmalige, intussen overleden VHP- leider Jagernath Lachmon

over herstel van de democratie en de rechtsstaat. Hij eiste daarbij

dat de afgezette politieke leiders Henck Arron (NPS), nu wijlen, en

Willy Soemita (KTPI) ook bij de onderhandelingen zouden worden

betrokken. So be it.

Later werd Ronnie Brunswijk als de grootste tegenstander van

Bouterse erbij gehaald. Na vele onderhandelingen werden in 1987

algemene verkiezingen weer mogelijk gemaakt. De samenwerkende drie

traditionele politieke partijen – VHP, NPS, KTPI – gingen als een

front de verkiezingen in en wonnen met een overweldigende

meerderheid. Zij regeerden daarna drie termijnen achter

elkaar.

De militairen werden naar de kazerne teruggedrongen, maar

hielden het stuur stevig in handen. In 2005 kwamen de militairen

via hun NDP in de coalitie met splinterpartijen weer aan het

bewind. Twee bruggen voor de Oost-Westverbinding werden gebouwd;

tevens doorbrak de NDP de etnische politiekvoering binnen haar

gelederen. In 2010 en 2015 werd coupleider Bouterse bij acclamatie

tot staatshoofd gekozen.

In tien jaren wist hij als staatshoofd vermoedelijk in

georganiseerd verband leiding te geven aan grootschalige corruptie,

bankroof en binnenhalen van buitenlandse schulden, waarvan de

gevolgen steeds meer worden gevoeld. Ofschoon hij nog niet voor

strafrechtelijke vervolging is aangemeld beschouw ik hem vooralsnog

als de hoofdverdachte van de achtergelaten erfenis en ravage in het

land.

President Santokhi onterecht de boeman?

Het kan geen toeval zijn dat ik op 17 februari 2022 in het

online medium Climate Home News het bericht las, dat lange tijd de

Surinaamse economie was geconcentreerd op olie en mijnbouw. Dat het

kleine middeninkomensland Suriname thans wordt geconfronteerd met

een staatsschuldencrisis, die niet zomaar is weg te werken, kwam

daarbij ook aan de orde.

Critici menen dat de huidige staatsschuldencrisis al tijdens de

regering-Ronald Venetiaan begon. Bekend is, dat bij de

machtsoverdracht in juli 2020, het nieuwe staatshoofd geen

duidelijk beeld kreeg van hoe groot en zorgwekkend de

staatsschuldencrisis toen was. Thans wordt president

Chandrikapersad Santokhi de zwarte piet van de nagelaten crisis

toegespeeld. Sterker nog, degenen die verantwoordelijk waren voor

alle financieel-economische ellende in Suriname, zetten hun

achterban aan tot acties en aanval op hem.

Jammer dat hij de schijn tegen zich heeft zelf de hand boven het

hoofd te houden van prominenten met criminele achtergronden uit het

vorige bewind. Dat kan ik niet weerleggen, aangezien nog vele

grotere verdachte criminelen niet bij de procureur-generaal zijn

aangemeld. Dat ondanks Covid-19 en tegenwerkingen in de afgelopen

regeerperiode hem is gelukt gunstige voorwaarden te scheppen voor

duurzaam en solide herstel in Suriname wordt verneveld.

Enfin, velen vragen zich nog af waarom de ex-president een maand

eerder dan de expiratiedatum de macht aan de nieuwe leiders

overdroeg, terwijl hij na de verkiezingen zich hard verzette tegen

zijn verlies. Hij kon net zo goed ongrondwettelijk als president

aan zijn gebleven. Toen president Santokhi na zijn aantreden

gestaag te werk ging de om verdachte bankplunderaars en de omvang

van de nagelaten ravage in kaart te brengen, drong het tot Bouterse

door wat zijn opvolger van plan was.

Op diverse wijzen liet hij sindsdien weten dat de

regering-Santokhi/Brunswijk geen lang leven was beschoren. Er

werden diverse plannen en acties bedacht om het nieuwe staatshoofd

te laten mislukken. Toegegeven dat de nieuwbakken president,

verleid door figuren uit zijn omgeving, verschillende misstappen

beging, zoals benoeming van familie en vrienden in zijn regering,

moet gezegd zijn, dat zonder zijn inspanning Suriname vandaag

dieper in de beerput zat.

Vertrouwen herwinnen

Over zijn inspanningen op het gebied van herstel van

internationale betrekkingen en het draaiende houden van de

staatshuishouding kan ik ongetwijfeld stellen, dat hem onterecht de

zwarte piet wordt toegespeeld. Uiteraard zijn er genoeg

verbeterpunten met name op het gebied van externe communicatie,

transparantie van beleid en finetuning naar de microsamenleving

toe.

Ten aanzien daarvan hebben diverse externe deskundigen hem

regelmatig ongevraagd concrete verbeterpunten aangereikt. Ik

betreur het, dat de president daar nauwelijks gevoelig voor blijkt

te zijn. Ik besluit mijn relaas met de slogan dat het vertrouwen de

kurk is waarop het landsbestuur drijft. De realiteit van de dag wil

dat coalitie- noch oppositiepartijen het ooit verkregen vertrouwen

van het electoraat in voldoende mate zullen herwinnen.

Betreurenswaardig is het dat de jonge politieke partijtjes nog

niet voldoende uitstaling hebben op het electoraat om bij de

komende verkiezingen DNA-zetels te kunnen bemachtigen. Althans niet

afzonderlijk; mogelijk wel door een politiek blok te vormen. Ik

denk dat het staatshoofd door een gewijzigde instelling het

electorale vertrouwen enigszins kan herwinnen. Hopelijk doet hij

zijn voordeel met de adviezen.

S. Harinandan Singh (veranderkundig

psycholoog)

[email protected]

[email protected]







