Terrance Ras cu proyecto pa un Pier special pa yuda esnan den rolstul haci ehercicio den awa

Diadomingo awor ta recauda fondo na Funari

ORANJESTAD (AAN): Terrance Ras tin como 4 aña trahando riba un proyecto cu e ta pensa lo bay ta hopi util pa Aruba! Y esaki ta un idea cu el a bin danki na su propio experiencia.

Durante un conferencia na Funari, el a duna splicacion di un evento pa recauda fondo cu nan ta preparando pa Diadomingo awor, 1 di Mei 2022. E ta yame ‘Leap of Faith Food Sale’, y e lo ta na Funari na Savaneta 340-A, for di 111:00 am te cu 2:00 pm.

E lo bay tin presentacion di e.o. Ataniro, Mike’s Disco, y Tyson Croes. Lo tin workshop di agricultura duna pa Hensley Martina, cu Bling Beauty di Milly, Cupcakes di Heaven in a Jar, y Face Painting di e talentoso Creation by Mila.

Su meta cu e proyecto: Terrance a pasa den experiencianan como un pashent den rolstul, y el a mira cuanto barera un persona cu limitacion tin na Aruba. Awendia ya Terrance por cana bek, pero e experiencia cu a yude hopi tabata di bay den awa y purba cana pa asina yuda pone peso riba su pianan bek, y di e forma ey rehabilita su mes.

Awor cu e por cana bek, e ta keda corda riba e proceso aki, y e kier duna un man. Den su 10 añanan di management laborando ultimo temponan cu e.o. TNO, y tambe cu e compania Vestas cu ta encarga cu energia via molina di biento, el a mira hopi inovacion rond di Aruba, el a mira suficiente forma nobo cu por haci y bin cu mehoramento pa varios parti, specialmente e area di beachnan cu e ta bay dedica su mes na dje.

E ta haci esaki, pasobra e mes tabata sa con e situacion ta ora cu bo ta den rolstul.

Un Pier hopi special pa Aruba: E proyecto ta un “Pier” cu ta yuda hendenan den rolstul cu no por djis bay ‘sinta’ den awa, pero tambe haci ehercicio.

E “Pier” ta uno special, cu bo no ta djis bay sinta cu e hendenan den awa, sino nan por haci tur ehercicio cu bo ta haya normal ora di terapia. Pues un hende cu a afecta pia den accident, lo tin acceso na tur e equiponan aki cu lo wordo poni den e Pier special aki, pa yuda rehabilita nan. E prototipo lo bay ta pa atende 4 persona na mesun momento den e Pier.

E ta e unico aparato aworaki na mundo cu por duna hendenan cu dificultad, e chens pa haci ehercicio den awa, y e ta hopi mas facil, como cu e hendenan den rolstul of limitacion, hopi biaha no ta tribi di haci cierto cos debi cu nan tin miedo di haya dolor. Un hende cu a kibra pia, lo no kier bay para riba su pia pasobra e lo haya dolor inmenso. Sinembargo si bo haci esaki den awa, y bo haci esaki na forma consistente, lo bo no perde musculo. Ora bo forma un barera rond di bo wesonan cu ta proteha asina e weso, e ora abo como persona por haya mas musculo pa bo por lanta bek di e Rolstul, y sigui train pa bo bay dilanti. Pasobra un hende sinta constantemente, e prome cos cu e ta perde ta su musculonan.

“Ami a logra cana bek, door di train tur dia,” Terrance Ras a declara. E terapia den awa cu e ta bin cune cu e Pier, ta yuda dunabo un mente ‘liber’ tambe. Bo ta confia bo mes pa haci e prome paso, y no pasobra bo ta den awa so sinta pa hendenan cu limitacion.

“E idea cu bo por lanta y haci entrenamento sin cu bo ta haya dolor (debi na e awa cu ta yudabo), ta dunabo un chens hopi mas grandi pa crea musculo bek y cu bo por cana.”

Ras a bisa cu su pia tin 18 bolts aden, y su Docternan a nota con rapidamente el a rehabilita, y su terapistanan a sostene pa loke e ta haciendo, y a mira con el a cuminza cana bek y awor hasta ta competi bek den deporte di Body Building, y tambe core Half Marathon na Aruba.

E idea principal cu e tin pa e Pier aki ta pa trece union, principalmente cerca esnan cu limitacion na Aruba, pasobra ta wordo sinti cu nan ta ser lubida pa hopi aña. Esaki ta algo cu Terrance Ras lo kier trece un cambio na dje.