Tereno y pier na Savaneta banda di ex ‘Brisas del Mar’ ta y lo keda publico

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Infrastructura y Planning DIP, ta informa e comunidad di Savaneta tocante di e tereno cu un pier entre antes Brisas del Mar y un cas di famia.

DIP ta informa cu no tin ningun motibo pa preocupacion pa cu acceso na e tereno aki y e pier cu ta wordo uza pa piscado y famianan pa landa.

E tereno aki ta di Gobierno y ta disponibel pa e comunidad di Savaneta y bisindario. Ademas no tin ningun peticion andando pa haci e tereno erfpacht tampoco y si tin mes e lo no wordo otorga.

Pues tanto e tereno como e pier tin acceso liber pa publico y e lo keda asina tambe. Pa cualkier informacion adicional por tuma contacto cu DIP libremente via e mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..