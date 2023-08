Tene cuidao pa no cumpra ticket via Facebook pa drenta Disney of Universal

The content originally appeared on: Diario

Esnan viahando pa Orlando…

ORANJESTAD (AAN): Ticket pa drenta dos dia den Magic Kingdom pa solamente $99 so? E ta demasiado bon pa ta berdad.

Ultimo dia varios advertencia ta bay na esnan cu ta click propaganda riba e.o. Facebook pa cumpra ticket adelanta prome cu nan viaha pa Orlando (Florida). Tene cuidao, pasobra e bendemento y e ticketnan aki ta parce di ta falso y dudoso.

Na Puerto Rico tambe, departamento di DACO a cuminza emiti advertencia pa ciudadanonan no cay den e trampa aki, unda ta ofrece ticket barata riba Facebook pa bo por bishita parekanan na Orlando, e.o. Walt Disney World y Universal Orlando Resort.

Tin un avalancha di propaganda ta skeiro awor riba Social Media pa cu bendemento di ticket di entrada di e parkenan, y ta bay mas leu di ofrece package di Hotel na prijs extremadamente reduci.

Algun propaganda riba Facebook ta ofrece pakete di estadia den Hotelnan na Orlando, na prijs hopi abao. Nan ta hasta ofrece estadia entre 50 pa 99 Dollar pa 2 anochi y 3 dia, incluyendo tax.

Esnan cu ta kere cu nan por cumpra ticket pa Magic Kingdom pa $99 pa bishita di 2 dia, lo bay keda sorprendi cu Disney ta coba promedio di $109 pa persona pa 1 dia so. Ademas masha poco biaha Disney sa bende ticket adelanta, y casi nunca tin prijs di ticket reduci. Prijs pa Universal Orlando Resort tambe ta similar.

Lo peor: Keda leu di esnan cu ta ofrece bo ticket gratis pa drenta Disney! Corda cu ni Travel Agents no por drenta gratis eyden, pa asina bo sa con estricto nan ta.

Ticketnan aki mihor bo cumpra nan direct na e parkenan aki, y no via re-bendedornan riba Facebook. Pasobra lo bo perde bo placa, y keda sin ticket. Of ora bo haya ticket, nan lo ta invalido. Ta hopi hende caba a bira victima di e trampanan aki, y no tin ningun forma pa haya placa bek.

Evita tambe di duna e hendenan aki riba Facebook, bo nomber completo, adres, number di telefon, ni number di banco.