Temporada di horcan ta prueba di responsabilidad di comunidad

Despues di recuperacion financiero, economico y social di Aruba

*Actitud di tur ciudadano y instancia ta dicidi pa sobrevivencia comun

*Ciere recien di aeropuerto a entrega prueba di evacuacion den peliger

ORANJESTAD (AAN) — Den bida personal di hende y den comunidad, por presenta situacionnan pa cual ningun hende ta prepara.

Uno di e sucesonan mas importante na Aruba, tabata e ciere di aeropuerto di Aruba debi na un problema di un instalacion, cu wowo di hende no a mira.

Kico edad di un simpel tubo por ocasiona pa economia di un pais, a bira bisto pero tambe mester ta base pa exigi periodismo, entrega na Pueblo e lesnan di bida cu a wordo presenta pa motibo di loke hende no ta mira of no kier mira.

Ora DIARIO aplaudi e recuperacion financiero, economico y social di Aruba alcansa pa medio di e maneho di Gobierno Evelyn Wever-Croes, e mester atende cu peligronan cu por amenaza e realidad nobo di Aruba, pero cu tambe no solamente Gobierno pero henter comunidad mester preveni.

Principal na mundo ta bida di hende y kiebra di e base cu ta dicidi pa e calidad di bida di hende of hasta ta produci desaster cu ta costa bida di hende y ta destrui tur loke un comunidad alcansa.

E adelanto di ciencia na mundo, sigur ta ta entrega tur miembro di comunidad cu conoce e nivel di bida y educacion manera Aruba, e responsabilidad personal y comunitario pa preveni of enfrenta desaster cu menos daño posibel.

Evita cu bida di hende ta na peliger, ta e prome deber di un comunidad manera Aruba cu un nivel di bida cu hopi pais grandi ta anhela.

Den desaroyonan cu no ta den man di hende pero ta fenomenonan natural, cu hende no por evita. Loke si hende por haci ta limita e daño y dolor personal y comunitario.

Na 2024, un calor insoportabel ta entrega na Aruba e prueba di cambio di clima cu pa Aruba como parti di e Zona Atlantico cu expertonan mundial di horcan ta atende cune, ta contene peliger serio.

Tin prueba suficiente cu Aruba no por cera wowo pa e realidad di horcan y sigur no pa sistemanan cu ta resulta den horcan, ni pa otro fenomenonan di tempo, manera e actividad di Zona Intertropical, cu den un algun hora por transporta areanan di mal tempo for di Venezuela pa Aruba.

E problema di falta di responsabilidad publico pa atende cu e amenaza di fenomenonan natural, no ta algo unico pa Aruba.

E dianan aki a bini dilanti con por ehempel na Condado di Santa Rosa na Florida, Merca, sertvicionan di emergencia ta prepara pa e actual temporada di horcan pero ta wordo confronta cu e falta di responsabilidad di ciudadanonan.

Autoridad ta trata na tur forma na alerta pa peligronan presente pero e actitud di publico ta keda, cu ta ora un horcan cuminsa ataca, nan ta kere cu e horcan ta un peligro.

Pues no ta solamente Aruba pero na tur parti di mundo, medionan di comunicacion tin e deber pa splica comunidad kico ta na su fabor y kico ta na su contra.

E hecho cu laman mundialmente a bira mas cayente, ta afecta Aruba cu ta bon na haltura cu calor a aumenta y cu ora yobida presenta, e tin e tendencia di ta mas fuerte.

Aruba durante ultimo añanan, a conoce un aumento di problema cu ta basa riba e cantidad di hende cu por ta presente na Aruba ora un tormenta ta acerca, loke ta resultado di aumento di turismo.

Pues Aruba mester ta prepara, pa na momento cu ta evidente cu por papia di peligro serio di horcan, atende rapidamente cu turistanan cu kier bandona e isla loke ta bon pa nan propio sobrevivencia pero tambe pa e responsabilidad di servicionan cu mester atende cu calamidad.

Transporte pa aeropuerto, aeropuerto pero tambe asistencia na tur hotel y henter e pais, mester ta prepara.

Turistanan cu keda na e isla y ciudadanonan di e pais, mester ta na lugarnan cu nan por sobrevivi e tormenta. Ora tuma nota cuanto edificio, cu no ta den zona di peliger di horcan, por brinda alivio, mester observa tambe con ta transporta tur hende pa e zonanan cu no tin peliger.

Den esaki mester tuma nota di e cantidad creciente di viviendanan na zona peligroso.

Di otro banda mester tuma nota di loke ta un adelanto den e base pa por atende cu loke un calamidad por exigi.

Na prome lugar mester papia di Imsan, cu ta vital den e proceso pa scapa bida den situacionnan di emergencia den cual hende mester por alcansa centronan di servicio medico den corto tempo.

No mester lubida cu un desastre no solamente tin un impacto directo, pero tambe ta provoca panico cu ta amenaza bida di hende.

Suministro di awa y coriente ta bira importante mescos cu servicionan basico na comunidad y turismo.

Augustus ta yega na su fin otro siman. September ta dilanti porta y ta exigi pa henter comunidad asumi su responsabilidad pa sobrevivencia di Aruba den e temporada di horcan, cu den un hora por transforma e pais mas rico den un centro di miseria humano!